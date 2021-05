Pogoda. Gdzie jest burza? IMGW znów ostrzega przed gradem i porywistym wiatrem

Choć w piątek przez większość dnia i niemal w całym kraju pogoda ma być słoneczna, miejscami pojawią się chmury, a razem z nimi opady deszczu oraz gwałtowne burze. Synoptycy ostrzegają, że warunki atmosferyczne mogą stanowić niebezpieczeństwo.

Pogoda. Gdzie jest burza? Alerty IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w całym województwie podlaskim. Oprócz silnych wyładowań możemy spodziewać się opadów deszczu do 15 mm, lokalnie nawet do 25 mm. Porywy wiatru osiągną do 70 kilometrów na godzinę. Alerty będą ważne od godziny 11.00 do 23.00 w piątek.

Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano natomiast dla województw:

świętokrzyskiego (powiaty: konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, opatowski, włoszczowski, kielecki, Kielce, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, sandomierski);

małopolskiego (powiaty: proszowicki, brzeski, bocheński, limanowski, nowotarski, dąbrowski, tarnowski, Tarnów, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki);

podkarpackiego (powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, mielecki, tarnobrzeski, Tarnobrzeg, stalowowolski).

Pogoda na dziś - piątek, 14 maja. Będzie ciepło, ale z opadami deszczu

Prognozuje się burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu od 20 do 30 mm, miejscami pojawi się też grad. Porywy wiatru osiągną do 70 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia meteorologiczne będą obowiązywały od godz. 12.30 do 22 w piątek.

Zgodnie z prognozą zagrożeń IMGW w piątek mogą pojawić się jeszcze alarmy pierwszego stopnia przed burzami w województwach - mazowieckim i lubelskim.

Prognoza pogody na piątek 14 maja

"W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz i burze, szczególnie na wschodzie i w centrum. W trakcie burz opady do 20 mm, porywy wiatru do 70 km/h, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 20 st. C, tylko nad morzem około 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany" - zapowiadał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

Niemal w całym kraju prognozuje się niewielkie oraz umiarkowane zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Słonecznej pogody możemy spodziewać się w Toruniu oraz w Olsztynie, choć chmury momentami będą zasłaniały słońce. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się w całym kraju, jednak nie będą one intensywne.