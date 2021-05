Incydent na Okęciu. Sprawa nietrzeźwego kontrolera lotów nie została formalnie zgłoszona

Na warszawskim Okęciu doszło do incydentu z udziałem nietrzeźwego kontrolera lotów. W sprawie prowadzone jest postępowanie prokuratorskie, ale jak informuje TVN24, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie zgłosiła formalnie zdarzenia, choć miała na to 72 godziny. Zamiast tego doszło do nieformalnego spotkania prezesa PAŻP z prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

5 PAŻP | facebook.com/PANSA.ANSP Otwórz galerię Na Gazeta.pl