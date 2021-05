Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

Po kilkudniowych upałach w naszym kraju nastąpiło znaczne ochłodzenie. Najbliższe dni zapowiadają się deszczowo i burzowo, jednak według zapowiedzi, pod koniec maja upały mają powrócić do całej Europy, a w niektórych regionach temperatura może osiągać nawet 45 stopni w cieniu!

REKLAMA

W czwartek 13 maja Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla wielu regionów. Aktualną mapę burzową można śledzić na stronie Burzowo.info. Ostrzeżenia obowiązują od godzin popołudniowych w czwartek 13 maja do północy w siedmiu województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim. Prognozowane są burze, miejscowe opady deszczu, lokalnie nawet do 40 mm, a także porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może pojawić się także grad.

Około godziny 15 grzmiało w województwie małopolskim i na południu województwa śląskiego. W Spytkowicach Górnych spadło 22 mm deszczu, a w Nowym Bystrym 16 mm. Około godziny 18 IMGW przekazało, że na przestrzeni 70 km odnotowano różnicę temperatury w wysokości 12,5 stopnia, oraz że 70 km dzieli najzimniejsze i najcieplejsze miasta w Polsce - Koszalin i Szczecinek.

Pogoda. Nadchodzi fala "morderczych upałów". W Europie nawet 45 stopni

Alerty pogodowe IMGW - w których powiatach należy zachować ostrożność?

Ostrzeżenia IMGW dotyczą m.in.: Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha, Gliwic, Zabrza, Chorzowa, Katowic, Bielska-Białej, Lublina i Zamościa.

Uważać muszą też mieszkańcy miast i powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego, bolesławieckiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, legnickiego, polkowickiego, wałbrzyskiego, Wałbrzycha, świdnickiego, lubińskiego, głogowskiego, średzkiego, wołowskiego, górowskiego, dzierżoniowskiego, trzebnickiego, wrocławskiego, Wrocławia, strzelińskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, nyskiego, strzelińskiego, oławskiego, oleśnickiego, prudnickiego, opolskiego, Opola, namysłowskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, głubczyckiego, raciborskiego, wodzisławskiego, rybnickiego, Rybnika, gliwickiego, oleskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, tarnogórskiego, Zabrza, Rudy Śląskiej, Bytomia, Piekar Śląskich, Sosnowca, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej, Żor, Jastrzębia-Zdrój, pszczyńskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, bielskiego, mikołowskiego, będzińskiego, Tych, Jaworzna, bieruńsko-lędzińskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, myszkowskiego, kłobuckiego, częstochowskiego, Częstochowy, zawierciańskiego, olkuskiego, krakowskiego, Krakowa, suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza, brzeskiego, tarnowskiego, Tarnowa, gorlickiego wielickiego, bocheńskiego, proszowickiego, miechowskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego, kieleckiego, Kielc, pińczowskiego, kazimierskiego, buskiego, staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego, dębickiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego, Tarnobrzegu, stalowowolskiego, kraśnickiego, opolskiego, lubelskiego, janowskiego, biłgorajskiego, świdnickiego, krasnostawskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, łęczyńskiego, włodawskiego, chełmskiego, Chełma, hrubieszowskiego.

Pogoda na czerwiec. Urlop na początku lata to dobry pomysł?