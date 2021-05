Egzamin ósmoklasisty 2021 na nowych zasadach - czego powinni spodziewać się uczniowie?

Tegoroczne wymagania egzaminacyjne zostały poddane publicznym konsultacjom. Każdy zainteresowany mógł przesłać swoje opinie do MEN. Informację zwrotną przekazało ministerstwu niemal 2,5 tysiąca nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych i stowarzyszeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Dominika Lasota: Apelowaliśmy do MEN, żeby rzetelna edukacja klimatyczna stała się częścią programu nauczania

Egzamin ósmoklasisty 2021. W tym roku na innych zasadach

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

CKE opublikowała wytyczne ws. organizacji matur i egzaminu ósmoklasisty

Zmiany nie są wielkie, ale są. Na przykład z listy lektur obowiązkowych wykreślono "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza. Uczniowie na egzaminie z języka polskiego mają też do zdobycia o pięć punktów mniej niż w latach poprzednich. Na egzaminie ósmoklasisty z matematyki ograniczono wymagania, dotyczące działań na pierwiastkach oraz brył przestrzennych. Zmniejszono liczbę punktów do zdobycia o 5 oraz skrócono liczbę zadań otwartych z sześciu do czterech.

Egzamin z języka obcego nowożytnego również będzie różnił się od tego z poprzednich lat. Na języku angielskim uczniowie nie będą musieli mierzyć się z czasem past perfect i mową zależną. Tutaj również do zdobycia będzie o pięć punktów mniej, zmniejszy się również liczba zadań m.in. sprawdzających rozumienie ze słuchu i znajomości środków językowych.

Harmonogram egzaminów. Zasady reżimu sanitarnego dla ósmoklasistów

Egzamin ósmoklasisty każdego dnia rozpoczynać się będzie o godzinie 9 rano. 25 maja ósmoklasiści napiszą najdłuższy egzamin - z języka polskiego, który potrwa 120 minut. W środę 26 maja zmierzą się z matematyką, na którą mają 100 minut. Egzamin z obcego języka nowożytnego potrwa 90 minut i uczniowie napiszą go w czwartek 27 maja.

Uczniowie będą musieli stosować się do zasad reżimu sanitarnego. Ósmoklasiści będą musieli zachować odpowiedni odstęp co najmniej 1,5 m oraz mieć zakryte usta i nos maseczką do momentu zajęcia miejsca w ławce.

Matura i egzamin ósmoklasisty. W 2021 łatwiejsze. A w 2022? Czarnek zapowiada

W 2021 roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpi ponad 360 tysięcy uczniów z niemal 12 700 szkół. Uczniowie, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w maju, będą mogli zrobić to w dniach 16-18 czerwca.