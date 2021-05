Rząd zapowiedział bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla ciężarnych. "Grypa zagraża kobiecie i dziecku"

- Grypa zagraża kobiecie, która jest w ciąży, i dziecku, które jest w jej łonie. Szczepienie jest niezbędne, co więcej, jest to jedno z nielicznych szczepień, które można podać w każdym trymestrze i ono jest całkowicie bezpieczne - powiedział stacji radiowej RMF FM prof. Adam Antczak, pulmonolog, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Prof. Adam Antczak: Przebieg grypy u kobiet w ciąży jest szczególnie ciężki

Wiceszef resortu zdrowia Maciej Miłkowski, potwierdził w rozmowie z dziennikarzem RMF FM, że preparat przeciwko grypie został wpisany na tzw. listę Ciąża plus. Oznacza to, że kobiety w ciąży już od września 2021 roku będą mogły bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie.

- Od dawna staraliśmy się o to, aby szczepionka przeciwko grypie była bezpłatna dla kobiet w ciąży - powiedział prof. Adam Antczak. Pulmonolog podkreślił, że szczepionka musi być jak najbardziej dostępna dla kobiet w ciąży. Dlaczego istotne jest, aby kobiety w ciąży szczepiły się przeciw grypie? - Ponieważ przebieg grypy u kobiet w ciąży jest szczególnie ciężki - podkreślił lekarz.

Według danych WHO 350 mln ludzi w ciągu roku choruje na grypę

Według Światowej Organizacji Zdrowia, co roku 350 mln osób na świecie choruje na grypę. Zakażenie wirusem jest szczególnie groźne dla kobiet w ciąży, ponieważ wysoka gorączka może spowodować przedwczesne skurcze macicy, czego skutkiem może być poronienie we wczesnej fazie ciąży, a w zaawansowanej może doprowadzić do przedwczesnego porodu. Dodatkowo zakażenie wirusem grypy w ciąży do 16 tygodnia może spowodować wady wrodzone u dziecka, a w drugim lub trzecim trymestrze może skutkować zmniejszeniem masy urodzeniowej dziecka.

Grypa - typowe objawy

Grypa jest często mylona z przeziębieniem, jednak obserwując stan naszego zdrowia, możemy stwierdzić, czy dopadł nas wirus grypy. Istotne jest, aby skupić się, nie tylko na objawach, ale też na tym, jak szybko się pojawiają i ile trwają.