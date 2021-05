Pogoda na czerwiec. Urlop na początku lata to dobry pomysł? W większości kraju temperatura powyżej normy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną, długoterminową prognozę pogody na czerwiec. Wynika z niej, że cała centralna i południowa część Polski będzie powyżej normy, jeśli chodzi o temperaturę (która w tym miesiącu wynosi od 14 do 17,6 stopni Celsjusza). Temperatura w normie będzie natomiast w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i w północnej części województwa podlaskiego.

Pogoda na czerwiec - w większości kraju temperatura powyżej normy

Co do opadów, to w większości kraju będą one w normie. Więcej deszczu może spaść w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Szczecinie, Toruniu i Suwałkach. Chłodne dni i opady przewidywane są więc częściej dla wybrzeża oraz Warmii i Mazur - kierunków, które zwykle wybierane są na wakacyjny odpoczynek.

Podobne wyliczenia przedstawia amerykański model klimatyczny CFS. Jak podaje portal fanipogody.pl, średnia miesięczna temperatura powietrza będzie powyżej normy - zwłaszcza w południowej części kraju. Wysoka temperatura ma utrzymywać się przez 40-70 proc. miesiąca.

Możliwe będą jednak okresowe chłody, spowodowane napływem mas powietrza znad Atlantyku Północnego. Z danych wynika również, że w czerwcu należy spodziewać się bardziej intensywnych zjawisk atmosferycznych.

Pojawiać się będą zarówno burze termiczne (powstające wskutek nagrzania się gorących i wilgotnych mas powietrza), jak i frontowe (zaliczane do najbardziej dynamicznych i gwałtownych burz, które powstają we wszystkich rodzajach frontów - głównie jednak w strefie frontu chłodnego). Najwięcej tych zjawisk, które są bardzo trudne do precyzyjnego określenia w prognozie długoterminowej, pojawia się na północy, zachodzie i centrum Polski.

IMGW podkreśla jednak, że prognozy długoterminowe obarczone dużą niepewnością. "Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych. Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego" - pisze IMGW.