Polskie służby dostały ostrzeżenie. Al-Kaida ma planować zamachy na policjantów w Europie

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, 6 maja polscy policjanci otrzymali informację o atakach terrorystycznych, które na funkcjonariuszy w całej Europie planuje Al-Kaida. "Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego KGP uzyskał, za pośrednictwem Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP, informację przesłana przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX [agencja Unii Europejskiej - przyp. red.] o możliwym zagrożeniu przeprowadzenia ataków terrorystycznych na funkcjonariuszy policji w krajach zachodnich" - napisano, w cytowanym przez WP, dokumencie.

REKLAMA

Palestyńczycy testują wytrzymałość Żelaznej Kopuły

Zobacz wideo Jak zachować się w trakcie zamachu bombowego?

Ciarka: Podejmowane są odpowiednie czynności

Informację tę potwierdził w rozmowie z WP rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. - Ta sytuacja jest nam znana, podobnie jak i naszym zaprzyjaźnionym formacjom policyjnym w Europie, o czym informowały media zagraniczne. Oczywiście w związku z tym podejmowane są odpowiednie czynności, jednak ze względu właśnie na bezpieczeństwo naszych policjantów nie mogę wchodzić w szczegóły. Bezpieczeństwo polskich policjantów jest dla nas absolutnym priorytetem i im skromniej wypowiadamy się co do szczegółów w zakresie środków bezpieczeństwa, tym większe bezpieczeństwo możemy zagwarantować - powiedział rzecznik KGP.

Adam Rapacki, były policjant i wiceminister spraw wewnętrznych, w rozmowie z Wirtualną Polską przyznał, że skoro ostrzeżenie zostało wysłane przez tak poważną instytucję, to wygląda na realne zagrożenie.

Wezwanie do zamachów pojawiło się w czasopiśmie zbliżonym do Al-Kaidy "The Wolves of Manhattan Magazine" w kwietniu. Oferowano w nim 60 tys. euro za zabicie policjanta w którymkolwiek z krajów zachodnich.

Kolejny wieżowiec w Strefie Gazy zbombardowany. Media: Wcześniej była ewakuacja