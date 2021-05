IMGW ostrzega przed burzami. Na Dolnym Śląsku lokalne podtopienia

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

"30 stopni Celsjusza pojawiło się lokalnie w woj. lubuskim, dolnośląskim, małopolskim, śląskim i wielkopolskim. W drugiej dekadzie maja nie spodziewamy się powrotu upałów" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW ostrzega przed burzami

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami obejmuje województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie oraz zachodnią i środkową część wielkopolskiego i południową i środkową część województwa śląskiego. Meteorolodzy prognozują tam burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 30, lokalnie do 40 milimetrów, a także porywy wiatru do 80, a lokalnie do 90 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad. Ostrzeżenie obowiązuje w województwie dolnośląskim i opolskim od 13:00 do 23:30, a na pozostałym obszarze od 15:00 do czwartku do godziny 2:00.

"Na południu kraju obserwujemy stopniowy, acz dynamiczny rozwój konwekcji, choć najwięcej burz jest po Czeskiej i Słowackiej stronie. Burze w tej chwili najbardziej aktywne są w Kotlinie Kłodzkiej i w okolicach Nysy" - komunikuje IMGW.

Jak podaje Onet, intensywnie padało już w Dusznikach-Zdroju w woj. dolnośląskim. Studzienki nie nadążały wyłapywać wody, która zalała ulice. Okolica została podtopiona przez wodę ze stawów, które wylały.

"Najgorsza nawałnica miała miejsce przed godziną 17.00 w Szczytnej, gdzie w ciągu 15 minut spadło - jak szacują w zarządzaniu kryzysowym w starostwie powiatowym w Kłodzku - około 5 litrów wody na metr kwadratowy, momentalnie podnosząc poziom wody w Bystrzycy Dusznickiej z 23 cm na 105 cm" - pisze kłodzko24.pl.

W pobliskiej miejscowości piorun uderzył w dom jednorodzinny - zapalił się dach.