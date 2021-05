Lubuskie. Poszukiwania zaginionych chłopców. Na brzegu znaleziono bluzę jednego z nich

We wtorek wznowiono poszukiwania dwóch chłopców, którzy byli ostatni raz widziani w poniedziałek w okolicy Ledna (woj. lubuskie, powiat zielonogórski). Małgorzata Stanisławska z policji w Zielonej Górze w rozmowie z Interią przekazała, że psy tropiące podjęły trop chłopców w okolicach wału nad Odrą. - Pod uwagę są brane różne hipotezy m.in., że mogli zgubić się w lesie, uciec z domu lub mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku - mogli wpaść do wody - podkreśliła.

Jak dowiedział się Polsat News, na brzegu rzeki znaleziono bluzę jednego z chłopców.

Lubuskie. Trwają poszukiwania zaginionych Filipa i Marka. Wykluczono porwanie

Rysopisy poszukiwanych chłopców

13-letni Filip Pasiewicz ma 164 cm wzrostu i wazy około 60 kilogramów. Chłopiec ma krótkie blond włosy, niebieskie oczy i prosty nos. Brak cech szczególnych. W dniu zaginięcia był ubrany w pomarańczową koszulkę z krótkim rękawem i napisem, dresowe spodnie z czerwonym zamkiem na lewej nogawce w okolicy kolana i czarne buty sportowe marki Reebok.

15-letni Marek Gawryszak ma 167 cm wzrostu, waży ok. 60 kilogramów. Ma krótko ścięte włosy w kolorze ciemnego blondu, niebieskie oczy i prosty nos. Również brak cech szczególnych. W dniu zaginięcia ubrany był w granatową bluzę bez kaptura (z przodu na bluzie widoczna jest amerykańska flaga), czarne dresowe spodnie, szare buty sportowe marki Puma. Miał na sobie również czapkę z daszkiem typu moro.

Policja apeluje do osób, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionych, aby skontaktowały się z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112 lub pod numerami: 47 795 64 11 i 47 795 24 11.