Pogoda. Gdzie jest burza? IMGW ostrzega przed burzami i porywistym wiatrem. "Możliwy grad"

"Dziś na wschodzie i w centrum nadal pogodnie. Na zachodzie i krańcach południowych więcej chmur, miejscami deszcz i burze z opadami do ok. 20 mm i porywami do 90 km/h, możliwy grad. Temp. maks. od 21 stopni C do 28 stopni C, na zachodzie od 15 do 20 stopni C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty" - zapowiadali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

REKLAMA

Pogoda. IMGW wydał prognozę zagrożeń - burze i porywisty wiatr

Choć w ciągu dnia w całym kraju będzie dość słonecznie i pogodnie, w zachodniej części kraju mogą pojawić się burze z opadami deszczu, gradu oraz porywistym wiatrem. Synoptycy IMGW wydali prognozę alarmów, z której wynika, że ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w środę mogą zostać wydane dla województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

dolnośląskiego,

opolskiego,

lubuskiego,

wielkopolskiego (oprócz powiatów południowo-wschodnich).

Pierwszy w tym roku upał. W Krakowie termometry pokazały ponad 30 stopni

W trakcie burz odnotujemy intensywne opady deszczu do 20 mm oraz grad, a także silne porywy wiatru - nawet do 90 kilometrów na godzinę. W Karpatach oraz rejonach podgórskich burze mogą być słabsze, opady osiągną do 15 mm, a porywy wiatru do 60/65 km/h. Z prognozy pogody w serwisie windy.com wynika, że silne zjawiska meteorologiczne rozwiną się po południu oraz wieczorem. W pozostałych regionach w Polsce pogoda będzie słoneczna. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością do 50 km/h. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni Celsjusza w Białymstoku do 28 st. C w Opolu.

Pogoda. Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek i piątek

W czwartek burze z opadami deszczu oraz gradu mogą pojawić się w na południu Polski w województwach: świętokrzyskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i opolskim. W piątek natomiast Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia na północnym zachodzie w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim.

Pogoda na dziś - środa12 maja. IMGW wydało alerty. Ostrzega przed burzami