Pogoda na dziś - środa 12 maja. IMGW wydało alerty. Ostrzega przed burzami i silnym wiatrem

12 maja najniższe temperatury zobaczymy na termometrach w Koszalinie i Szczecinie. Będzie tam kolejno 18 i 21 stopni.

Temperatura. Dziś od 18 do 29 stopni

Najwyższą temperaturę wskażą termometry w Opolu. Tam będzie 29 stopni. W Katowicach, Wrocławiu i Opolu synoptycy zapowiadają natomiast 28 stopni. Jeden stopień mniej prognozowany jest w województwach małopolskim i wielkopolskim. 26 stopni będzie w Bydgoszczy, a 24 stopnie w Gdańsku. Temperatura od 22 do 23 stopni przewidywana jest w Szczecinie, Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Rzeszowie i Lublinie. Najchłodniej, 21 stopni, będzie w Białymstoku.

Pogoda 12 maja Gazeta.pl

Pogoda. Gdzie spodziewać się burzy?

IMGW wskazuje, że burzy należy spodziewać się na zachodzie i południu kraju. "Polska znajdzie się w zasięgu płytkich niżów z ośrodkami w rejonie Danii oraz pogranicza Czech i Słowacji. Na krańcach zachodnich kraju zacznie zaznaczać się strefa chłodnego frontu atmosferycznego" - czytamy w opublikowanym alercie, który obowiązuje od 7:30 w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Burze najprawdopodobniej zaczną rozwijać się także późnym popołudniem i wieczorem. Synoptycy zapowiadają, że będą im towarzyszyć intensywne opady deszczu do około 20-25 mm, a nawet grad. Burzom mogą towarzyszyć również silne porywy wiatru, dochodzące do około 80-90 km/h. W Karpatach i rejonach podgórskich możliwe są słabsze burze. Opady deszczu do około 15 mm, a porywy wiatru w granicach 60-65 km/h.

W pozostałych regionach będzie słonecznie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

