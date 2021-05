Gliwice. Onkolog prof. Leszek Miszczyk nie żyje. Zginął w wypadku

Jak informuje śląska policja, we wtorek 11 maja w godzinach porannych doszło do dwóch wypadków na drodze krajowej 88 w Gliwicach. Około godziny 9:30 służby ratunkowe przyjęły zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego, który z niewyjaśnionych jak na razie przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z autem dostawczym. W wypadku ranna została kobieta i jej 9-letnie dziecko. Na odcinku około 800 metrów drogi powstał zator. Kilka minut później doszło tam do kolejnego wypadku.

Prod. Leszek Miszczyk zginął w wypadku na DK-88 w Gliwicach

Kilka minut po pierwszej kolizji, w okolicy ulicy Tarnogórskiej na wysokości wiaduktu zderzyło się kolejne auto osobowe z motocyklem. Niestety motocyklista nie przeżył. Jak padało niedługo po wypadku Radio ZET, zmarły to wybitny onkolog prof. Leszek Miszczyk, który był związany z centrum onkologii w Gliwicach. Informację potwierdziła później rzeczniczka gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Maja Marklowska-Tomar. Przez wiele lat prof. Miszczyk był kierownikiem Zakładu Radioterapii, a przez kilka miesięcy (od jesieni 2015 roku do kwietnia 2016) sprawował także funkcję dyrektora tego ośrodka.

- Niesamowicie miły człowiek, wspaniały lekarz. Zawsze był dostępny i gotowy do pomocy swoim pacjentom - powiedziała Onetowi jedna z pacjentek prof. Miszczyka.

Na miejsce wypadku przybyły wszystkie służby, także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rannych przetransportowano do szpitali, a policja i straż pożarna rozpoczęły zabezpieczanie terenu. Trwa dochodzenie mające wyjaśnić przyczynę wypadku.

