Kętrzyn. 81-latka chwyciła za nóż, by uciszyć grające w piłkę dzieci. Zraniła 10-latka

Seniorka zdenerwowała się brakiem reakcji na upomnienia, które dawała głośno bawiącym się chłopcom. W pewnym momencie złapała za nóż i wyszła z mieszkania, z zamiarem przedziurawienia piłki. Wtedy doszło do szarpaniny, w wyniku której 81-latka zraniła chłopca w ramię.

81-latka nie mogła znieść hałasu. Grający w piłkę chłopcy nie reagowali na upomnienia

Czterech chłopców: 15-latek, dwóch 12-latków i 10-latek grali wspólnie w piłkę przed jednym z osiedlowych bloków przy ul. Chrobrego w Kętrzynie. 81-latka, która nie mogła znieść hałasu towarzyszącego zabawie chłopców, wielokrotnie zwracała im uwagę prosząc, by ci zachowywali się ciszej. Chłopcy nie posłuchali jednak kobiety. Zdenerwowana seniorka wzięła wtedy nóż i wyszła z mieszkania z zamiarem przedziurawienia piłki.

- Kobieta chwyciła za nóż i faktycznie poszła z nim do dzieci z zamiarem przebicia im tej piłki - relacjonuje "Tygodnikowi Kętrzyńskiemu" asp. Ewelina Piaścik, rzecznik Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie. Konflikt między chłopcami a kobietą przerodził się jednak w szarpaninę.

- Do kobiety podbiegł 10-latek, który zaczął szarpać się z nią. 81-latka zraniła go przy tym nożem w bark - relacjonuje policjantka. Chłopca zranionego nożem przetransportowano do szpitala w Olsztynie. Zadana mu rana okazała się powierzchowna i dziecko wypisano już do domu.

81-letnia kobieta, która zraniła chłopca, została zatrzymana i przesłuchana w charakterze świadka, a policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

