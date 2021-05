"No i mamy pierwszy tegoroczny upadł. W Krakowie, na stacji Wola Justowska o 14:00 zanotowano 30,1 stopni Celsjusza" - napisał portal meteoprognoza.pl. Upał, zgodnie z polską terminologią meteorologiczną, to opis stanu pogody, gdy temperatura powietrza przy ziemi przekracza 30 stopni Celsjusza. W Polsce najwyższą dotąd zanotowaną temperaturą było 40,2 stopnie. Właśnie tyle pokazały termometry 29 lipca 1921 roku w Prószkowie koło Opola.

Wtorek w całym kraju mija pod znakiem bezchmurnego nieba i wysokiej temperatury. W dalszym ciągu we znaki daje się jednak porywisty wiatr, który obniżał dziś temperaturę odczuwalną zwłaszcza na wschodzie i północy kraju, gdzie wiało w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Od środy na zachodzie Polski niż znad Niemiec - pojawią się burze i opady deszczu, a nawet gradu

Taka pogoda wynika z faktu, że Polska pozostaje pod wpływem wyżu znad północno-wschodniej Europy. Już od środy jednak zacznie nadciągać płytki niż znad Niemiec. Jak podaje portal dobrapogoda24.pl, będzie on dość wolno przemieszczał się z zachodu na wschód kraju, przynosząc opady i silne porywy wiatru, a na zachodzie i południu także silne burze z lokalnymi opadami gradu.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem wydał na środę 12 maja także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia obowiązywać będą w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz w zachodniej i centralnej części Wielkopolski. Ostrzeżenia wydano od godziny 7:30 w środę do godziny 7 w czwartek.

W pozostałych regionach w środę nie będzie padać, a dzień minie pod znakiem bezchmurnego nieba. Na wschodzie i północy należy spodziewać się umiarkowanych porywów wiatru, które dochodzić będą do 50-52 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą od 18 do 20 stopni na zachodzie kraju. W innych rejonach kraju zapowiadanych jest od 23 do 27 stopni.

