Magdalena Skorupka-Kaczmarek, przedstawicielka wykonawcy przekopu Mierzei Wiślanej spółki NDI poinformowała w poniedziałek (10 maja), że w kanale żeglugowym oraz w pobliżu nabrzeża południowego prowadzone są prace pogłębiarskie. Ich celem jest wydobycie piasku z dna kanału. Ruszenie dna morza powoduje przemieszczanie się bursztynu oraz wyrzucanie go na brzeg, a to z kolei ściąga w miejsce prac mnóstwo niezłomnych poszukiwaczy cennego surowca.

Przekop Mierzei Wiślanej. Zwiększono ochronę na terenie prowadzonych prac

- W sąsiedztwie budowy pojawiły się ostatnio osoby, które poszukiwały ewentualnego bursztynu. Ochrona upominała wszystkich, którzy bezprawnie przechodzili na teren budowy. W momencie, gdy polecenia ochrony były ignorowane, powiadomiona została m.in policja - mówiła Magdalena Skorupka-Kaczmarek, cytowana przez "Twój Kurier Olsztyński".

Jak donosi RMF24.pl, powołując się na komunikat Skorupki-Kaczmarek, policja miała interweniować na terenie prac dwukrotnie. Wykonawca poinformował, że na budowie zamontowany jest monitoring, z którego materiał zostanie przekazany policji, by zidentyfikować osoby łamiące prawo.

W rejonie miejsca zrzutu materiału wzmocniono ochronę oraz uzgodniono obecność patrolu w pobliżu budowy do momentu, w którym zakończą się prace pogłębiarskie. Dziennikarz RMF FM zaznaczył jednak, że policja nie przewiduje stałego patrolu na miejscu prac. Funkcjonariusze mają natomiast częściej zwracać uwagę na to, co dzieje się w pobliżu terenu inwestycji.

Jak informowaliśmy niedawno, w nocy z soboty na niedzielę na teren przekopu Mierzei Wiślanej od strony Kątów Rybackich przybyło kilkadziesiąt osób, które "czatowały" przy rurze, oczekując na wyrzut bursztynu. Poszukiwacze byli wyposażeni nawet w lampy UV. Film z miejsca zdarzenia udostępniła lokalna telewizja Żuławy TV.

"Przekop Mierzei Wiślanej 'oddaje bursztyn'. Wybuchła gorączka poszukiwań. W wyniku pracy pogłębiarki i rury transportującej piach z dna toru wodnego są wyrzucane ponad 100-gramowe bryły. [...] Bursztyn, choć drobny, wypełnia okoliczne plaże" - informowała lokalna telewizja.

- Możemy się go też spodziewać na okolicznych plażach Mierzei. Gdy ruszone zostało dno Bałtyku wokół przekopu, bursztyn będzie przemieszczał się wraz z prądem wody i morze wyrzuci go na plażę. W zależności od pogody i wiatru może to być Mikoszewo, Jantar czy inne plaże - mówił bursztynnik Tomasz Ołdziejewski w rozmowie z lokalną telewizją.

Nowa droga wodna z Zatoki Gdańskiej poprzez Zalew Wiślany do Elbląga ma mieć długość 23 kilometrów i głębokość 5 metrów. Inwestycja ma na celu zbudowanie kanału, umożliwienie statkom wpływanie na teren Zalewu Wiślanego i ułatwienie dostępu do portu w Elblągu.