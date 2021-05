Powietrze znad Afryki przyniosło upały. IMGW: Od czwartku ochłodzenie, ale bez "zimnych ogrodników"

Pogoda zafundowała nam kilka dni prawdziwego lata. Czeka nas też lekkie ochłodzenie, ale tegoroczni "zimni ogrodnicy” nie będą martwić działkowiczów i rolników - pisze IMGW. "Do Polski napłynęło ciepłe powietrze znad północnej Afryki, dzięki któremu początek tygodnia będzie słoneczny, bezopadowy i wręcz z wakacyjną temperaturą powietrza. Po ekstremalnie chłodnym kwietniu nareszcie będziemy obserwowali piękniejsze i cieplejsze oblicze wiosny. Co prawda od środy powrócą burze, a od czwartku nieznacznie się ochłodzi, ale tegoroczni "zimni ogrodnicy" (zjawisko zjawisko klimatyczne charakterystyczne dla środkowej Europy, kiedy w połowie maja występują nagłe spadki temperatury, inna nazwa to zimna Zośka -red.) nie będą martwić działkowiczów i rolników. Noce będą ciepłe" - opisują synoptycy.

To już koniec upalnych dni w tym tygodniu? Synoptycy przewidują ochłodzenie

Letnia pogoda zawitała do Polski już w niedzielę, termometry pokazywały w niektórych miejscach ponad 25 stopni.

Synoptycy studzą jednak entuzjazm związany z upalną aurą i przewidują, że po nagłym wybuchu gorąca przyjdzie lekkie ochłodzenie, a w środę - gwałtowne burze.

Pogoda na dziś - wtorek, 11 maja. Wystarczy wyjrzeć przez okno. Słońce, ciepło

Według danych opublikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej burz i silnych opadów deszczu można się spodziewać 12 maja w zachodniej części kraju.

Termometry pokażą nieco niższą temperaturę w czwartek - we wschodniej części kraju synoptycy przewidują 10-15 stopni Celsjusza, natomiast na zachodzie 15-20 stopni Celsjusza.

Pył saharyjski. Koncentracja nastąpi we wtorek i środę

Ciepłe powietrze, które napłynęło do Polski znad pustynnej Afryki, przyniosło nad Polskę pył saharyjski, którego koncentracji można się spodziewać we wtorek i środę. Szczególnie zaznaczy się pod postacią charakterystycznego zmętnienia nieba, zwłaszcza w trakcie w trakcie wschodów i zachodów Słońca - czytamy na stronie internetowej fanipogody.pl. W tym czasie można się więc w Polsce spodziewać "ognistych zachodów słońca" i "brudnych deszczy" - jak określa skutki utrzymywania się pyłu saharyjskiego portal dobrapogoda24.pl.

Pył powinien opaść wraz z burzami, które przewidują synoptycy w połowie tygodnia. Osadzi się wtedy między innymi na szybach czy karoseriach samochodów.