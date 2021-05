Ordo Iuris tworzy swoją uczelnię, ma kształcić "elity państw Międzymorza". Na otwarciu Czarnek i Gliński

Zobacz wideo Komorowski: Działanie PSL i PO było następstwem aliansu lewicowo-pisowskiego

"Kryzys życia akademickiego", rzekomo "ograniczona przestrzeń wolnej debaty naukowej" i "cenzurowanie wykładowców nawiązujących do klasycznych wartości naszej cywilizacji" - to problemy, jakie według prawicowej organizacji Ordo Iuris istnieją w polskiej i europejskiej nauce. Organizacja poinformowała i powstaniu nowej uczelni, by m.in. przeciwdziałać "przejęciu uniwersytetów przez radykalnych ideologów".

Collegium Intermarium - jak będzie się nazywać uczelnia - zostało założone przez Fundację Edukacja do Wartości. W zarządzie założonej w ubiegłym roku fundacji są Jerzy Kwaśniewski i Tymoteusz Zych, którzy są jednocześnie w zarządzie Odro Iuris.

Tymoteusz Zych został rektorem Collegium Intermarium. Jak stwierdził w wypowiedzi cytowanej na stronie Ordo Iuris, "Collegium Intermarium powstało jako odpowiedź na coraz głębszy kryzys życia akademickiego. Odwołuje się do klasycznego rozumienia uniwersytetu, który powinien być przestrzenią wolnej debaty i odważnego poszukiwania prawdy". Na uczelni prowadzone będą m.in. studia prawnicze.

Jak swego rodzaju inspirację do stworzenia uczelni wymieniony jest m.in. projekt bankiera i filantropa George'a Sorosa. "Entuzjazm, z jakim nasza inicjatywa jest przyjmowana wśród wybitnych intelektualistów z całego świata, pokazuje, jak wielka jest potrzeba nowego projektu akademickiego. Potencjał stworzenia ośrodka będącego kuźnią elit dla regionu Europy Środkowej dostrzegł już dawno George Soros, który zainwestował setki milionów dolarów w 'Uniwersytet Środkowoeuropejski'. Wykształcił w ten sposób całe pokolenie lewicowych intelektualistów, polityków i prawników - absolwentem tej uczelni jest choćby Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar" - czytamy.

Prawicowi goście z Polski i zagranicy

Jak informuje Ordo Iuris, 28 maja odbędzie się konferencja inauguracyjna Collegium Intermarium. Otworzy ją minister edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego Przemysław Czarnek.

W otwarciu wezmą udział m.in. były prezydent Czech Vaclav Klaus, wicepremier Piotr Gliński, minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga, a także konserwatywni prawnicy i akademicy, jak były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Francisco Javier Borrego Borrego z Hiszpanii (który uważa aborcję za "zbrodnię"), Caroline Cox zasiadająca w brytyjskiej Izbie Lordów (która głosiła islamofobiczne poglądy i wspierała reżim Baszara Al-Asada w Syrii), doradczyni Jana Pawła II Ingrid Detter de Frankopan czy amerykański pisarz Rod Dreher (znany m.in. z antyimigracyjnych poglądów, opisywany jako "ortodoksyjny chrześcijanin").

Jak czytamy na stronie Ordo Iuris, "wśród wykładowców uczelni są także rektor Uniwersytetu Macieja Korwina w Budapeszcie Andras Lanczi, francuski teoretyk prawa Gregor Puppinck czy chorwacki myśliciel i parlamentarzysta Stephen Bartulica. Zajęcia będą prowadzić także sędziowie polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych oraz doświadczeni prawnicy praktycy".