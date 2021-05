Warszawa. 16-latka prowadziła auto, jej 43-letni kochanek stał na czatach, a kolega kradł

Nastolatka za swoje czyny odpowie przed sądem rodzinnym, a jej 43-letniemu kochankowi grozi kara nawet do 10 lat więzienia.

Warszawa. Misternie zaplanowane włamania. Zawsze działali według schematu

16-latka i jej 43-letni kochanek kradli miedziane elementy o wartości przekraczającej 15 tys. złotych z terenu jednej z warszawskich uczelni. Co więcej, są też podejrzani o kradzież z włamaniem do teatru, skąd skradziono gitary elektryczne i sprzęt AGD o wartości ponad 13 tys. złotych. Włamali się również do piwnicy, skąd ukradli sprzęt o łącznej wartości 16,5 tys. złotych.

Jak informuje policja, sprawcy zawsze działali w ten sam sposób. 16-latka była kierowcą: dowoziła na miejsce mężczyzn i zabierała ich z miejsca zdarzenia po udanej kradzieży. Jej 43-letni partner stał na czatach, a drugi z mężczyzn włamywał się i okradał wybrane miejsca. To, co udało im się ukraść, trafiało do lombardów i punktów skupu złomu.

Policjanci przez kilka miesięcy gromadzili materiał dowodowy, który ostatecznie pozwolił im na postawienie sprawcom zarzutów. Okazało się, że para ma związek również z innymi przestępstwami, do których dochodziło w ostatnim czasie w Warszawie. Policja poinformowała, że kolega, który towarzyszył im we włamaniach, znajduje się obecnie w zakładzie karnym.

Nastolatka i mężczyzna zostali zatrzymani przez policjantów w minioną środę w mieszkaniu w powiecie żyrardowskim. 16-latka przebywała ze swoim 43-letnim partnerem w mieszkaniu kolegi. Jak relacjonują policjanci, para była zaskoczona ich widokiem.

16-latka za to, co zrobiła, odpowie teraz przed sądem rodzinnym. Jej 43-letniemu chłopakowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności.