Pogoda na dziś - poniedziałek 10 maja. Słonecznie z uderzeniem wysokiej temperatury

Pierwsze dni maja okazały się wyjątkowo kapryśne pod względem pogody. Dopiero w niedzielę 9 maja mogliśmy cieszyć się prawdziwym ociepleniem i temperaturą powietrza powyżej 20 stopni Celsjusza. Poniedziałek zapowiada się równie pogodnie, nawet jeszcze lepiej.

Pogoda na dziś - poniedziałek 10 maja. W końcu dotarło do nas upragnione ocieplenie

W poniedziałek temperatura powietrza w całym kraju zacznie w końcu przypominać wyczekiwaną wiosnę. Najcieplej w Krakowie i Szczecinie, gdzie synoptycy spodziewają się aż 25 st. C. We Wrocławiu i Częstochowie 24 st. C., w Poznaniu, Bydgoszczy oraz Koszalinie 23 st. C, natomiast w Gdańsku i Warszawie 22 st. C. Nieco chłodniej, choć wciąż przyjemnie, na wschodzie - w Lublinie, Rzeszowie i Olsztynie 21 stopni, a w Łomży 20 st. C.

W całym kraju możemy spodziewać się chwilowych częściowych zachmurzeń, które szybko będą ustępowały ciepłym promieniom słonecznym. Nie przewiduje się również żadnych opadów w ciągu całego dnia, co oznacza, że nowy tydzień rozpoczniemy w wyśmienitej aurze.

Wiatr słaby oraz umiarkowany, osiągający maksymalnie do 30 kilometrów na godzinę z południa oraz południowego wschodu. Warunki biometeorologiczne przez większość dnia będą korzystne. W ciągu dnia miejscowo może pogorszyć się do niekorzystnej, zwłaszcza na zachodzie, co może skutkować nieznacznym pogorszeniem samopoczucia.

Jak informują meteorolodzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w poniedziałek przeważający obszar Polski znajdzie się na skraju niżu pochodzącego znad Wysp Brytyjskich. We wschodniej części kraju zaznaczać się będzie wyż nad zachodnią Rosją oraz Morzem Czarnym. Słoneczna oraz sucha pogoda będzie korzystnie wpływała na nastrój i zachęcała do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.