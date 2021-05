Koszalin. Naga kobieta wypadła z okna kamienicy w centrum miasta. Walczy o życie

Zobacz wideo Eskorta w drodze do szpitala, zatrzymanie ruchliwej ulicy, ratunek w ostatniej chwili. Policjanci-bohaterowie w 2020 roku

Do wypadku doszło w sobotę 8 maja na ulicy Bogusława II, która znajduje się w samym centrum Koszalina. Około godziny 12:30 przypadkowi przechodnie znaleźli tam nagą kobietę z zasłoniętą twarzą. Natychmiast powiadomili o tym odpowiednie służby, a na miejscu zjawili się funkcjonariusze policji, pogotowie ratunkowe i straż pożarna - relacjonuje portal koszalininfo.pl.

Ratownicy medyczni, którzy szybko przyjechali ulicę Bogusława II, niezwłocznie rozpoczęli akcję udzielania poszkodowanej pierwszej pomocy. Dzięki staraniom medyków kobiecie udało się przywrócić czynności życiowe. Przebywa w szpitalu, jest w ciężkim stanie. Fakt dowiedział się od komisarz Moniki Kosiec z lokalnej policji, że kobieta na skutek upadku doznała licznych urazów głowy. Lekarze walczą o jej życie.

Okoliczności wypadku. Nie wiadomo, dlaczego kobieta wypadła z okna

40-latka wypadła przez okno z I piętra. Jak dotąd śledczym nie udało się ustalić, jak do tego doszło. Dziennikarze Faktu, dotarli do nieoficjalnych informacji, z których wynika, że kobieta była wcześniej leczona psychiatrycznie - nie wiadomo jednak czy ma to bezpośredni związek z wypadkiem, ani czy 40-latka zrobiła to celowo.

Policja stara się ustalić szczegółowe okoliczności zdarzenia.

