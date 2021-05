Ksiądz nagrywał nieletnich za pomocą kamery umieszczonej na bucie. Twierdził, że to przez stres w pracy

Proces księdza Łukasza P. ruszył w lipcu 2019 roku. Latem 2017 r. wikary został zatrzymany w Chorwacji, gdzie spędzał wakacje w towarzystwie czterech innych duchownych. Tam przyłapano go, gdy w przymierzalni filmował rozbierającą się nastolatkę. Dziewczynka miała wówczas mniej niż 15 lat. P. został zatrzymany przez policjantów i usłyszał prokuratorskie zarzuty. Podczas zatrzymania funkcjonariusze sprawdzili także jego komputer i telefon, w których znaleziono nagrania z nagimi osobami.

Chorwaccy śledczy przekazali cały materiał prokuratorze w Zamościu. Na tej podstawie dokonano przeszukania mieszkania Łukasza P. Na plebanii w Wielączy (woj. lubelskie) znaleziono setki filmów i zdjęć wykonanych m.in. w galerii handlowej Twierdza w Zamościu.

Ksiądz umieszczał ukryte kamery nie tylko w przymierzalniach, ale również w damskich toaletach i pod prysznicami. Jedną z miniaturowych kamer zamontował również na bucie, który później wsuwał pod kotarę w przymierzalniach. Proceder miał trwać od 2015 r.

Ksiądz, który nagrywał dziewczynki w przymierzalniach, usłyszał wyrok. Łukasz P. tłumaczył swoje zachowanie stresem

Duchowny usłyszał zarzuty m.in. posiadania pornografii z udziałem nieletnich oraz nagrywania wizerunków nagich osób bez ich zgodny. Wikary przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Zgodnie z decyzją władz kościelnych ksiądz przeniesiony został do innej diecezji. Zawieszono go jednak w pełnieniu posługi i zakazano jakichkolwiek kontaktów z dziećmi i młodzieżą. Wikary twierdził, że podglądanie innych osób i pozyskiwanie nagrań "pomaga mu radzić ze stresem związanym z ciężką pracą".

Jak poinformował portal lublin112.pl, po blisko dwóch latach od chwili rozpoczęcia procesu, Sąd Rejonowy w Zamościu skazał Łukasza P. na półtora roku pozbawienia wolności. Co więcej, każda z pokrzywdzonych 30 osób ma otrzymać od księdza zadośćuczynienie, które łącznie wyniesie 150 tys. złotych. Wyrok nie jest prawomocny.

Wcześniej 34-latek chciał dobrowolnie poddać się karze roku więzienia w zawieszeniu, na co zgody nie wyraziła jednak prokuratura.