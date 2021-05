Jan Maria Jackowski nie boi się kary za głos przeciwko ratyfikacji FO. "Aparat pisowski podkulił ogon"

Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiS poinformował, że w przyszłym tygodniu poznamy decyzję dotyczącą kar dla posłów, którzy zagłosowali przeciw ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Senator partii rządzącej Jan Maria Jackowski, który już zapowiedział głosowanie niezgodne z linią klubu, uważa, że groźby PiS to tylko straszak.

Jackowski o karach dla głosujących przeciwko ratyfikacji: "Aparat pisowski ze wstydu podkulił ogon"

- Pamiętam, jak aparat partyjny PiS zapowiadał straszliwe kary za głosowanie przeciwko "Piątce dla zwierząt". A proszę zauważyć, że sam ten aparat pisowski ze wstydu podkulił ogon, kar żadnych nie było, a te, co zostały nałożone, zostały cofnięte - stwierdził w programie "Newsroom" WP senator PiS.

"Piątka dla zwierząt", do której się odwołał, to nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt. Zawarto w niej między innymi przepis o zakazie handlu zwierząt na futra (wyjątkiem są króliki). Prawo przyznawało możliwość uzyskania rekompensaty za zaprzestanie chowu lub hodowli zwierząt futerkowych. Za przyjęciem nowelizacji ustawy głosowało 356 posłów, 75 było przeciw, a 18 się wstrzymało. Ostatecznie jednak PiS wycofało się ze wszystkiego - od jesieni nie rozpatrzono poprawek Senatu, a politycy zaczęli mówić o "nowej piątce", bez zakazu uboju rytualnego. - Jeżeli to budziło takie kontrowersje, to nie zakazujemy - mówił w lutym Marek Suski.

Przyjęcie Funduszu to "ważny krok do federalizacji Unii, sprzeczny z tym, co PiS głosiło"

Jackowski traktuje słowa PiS jako straszak. - Aparat partyjny pisowski wypowiada takie słowa, ale później życie to weryfikuje - powiedział i przekonywał, że mechanizm zasobów własnych UE prowadzi do uwspólnotowienia długu, a tym samym do możliwości nakładania na Polskę podatków. - To jest ważny krok na drodze do federalizacji Unii, a to jest ewidentnie sprzeczne z tym, co Prawo i Sprawiedliwość głosiło, co mówiło o podmiotowości Polski, o obronie suwerenności - stwierdził.

Sejm uchwalił ustawę w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy we wtorek wieczorem. Za przyjęciem ustawy głosowało 290 posłów, przeciwko było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Wśród tych głosujących przeciw znalazło się 20 członków klubu PiS, z czego większość stanowili działacze Solidarnej Polski. Za swoje stanowisko mogą spotkać się z konsekwencjami, w tym nawet z wykluczeniem z klubu.

