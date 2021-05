Zobacz wideo Ze słońcem nie ma żartów. Jak radzić sobie z upałami?

Początek przyniesie długo wyczekiwane ciepło, a nawet pierwsze upały

W poniedziałek 10 maja termometry w całym kraju wskażą ponad 20 stopni na plusie. Najcieplej będzie w Krakowie, Katowicach i Kielcach, gdzie spodziewane jest nawet 25-26 Celsjusza. Najchłodniej będzie Gdańsku - tam będzie 20 stopni. W pozostałej części kraju będzie od 22 do 24 stopni.

Wtorek 11 maja zapowiada się jeszcze goręcej - synoptycy przewidują pierwsze upały. Najniższa temperatura będzie w Szczecinie - 21 stopni. W pozostałej części Polski termometry pokażą od 23-25 stopni w centrum, do nawet 27-28 stopni na południu. Na zachodzie pojawi się zachmurzenie, ale nie przyniesie ono deszczu.

Przelotny, ale intensywny deszcz w towarzystwie burz, porywistego wiatru, a nawet gradu pojawi się za to w środę 12 maja na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Najniższa temperatura spodziewana jest w Gdańsku i Suwałkach - tam 20 stopni. Niewiele cieplej, bo 21 stopni będzie w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Najgoręcej będzie w Katowicach i Krakowie - 25-26 stopni na plusie. W centrum kraju 23-24 stopnie.

Pogoda na czwartek i piątek. Znowu czeka nas ochłodzenie

W czwartek 13 maja spodziewane jest kolejne ochłodzenie. Niebo nad całą Polską będzie pokryte chmurami, które dadzą deszcz w całym kraju. Na Kujawach może też zagrzmieć. Najchłodniej będzie na południu i południowym zachodzie kraju: zaledwie 10 stopni w Zielonej Górze i od 11-13 we Wrocławiu, Szczecinie, Opolu, Katowicach, Krakowie, Kielcach i Rzeszowie. Nieco cieplej będzie za to w centrum i na północy - od 17 stopni w Koszalinie do 21 Bydgoszczy.

W piątek 14 maja utrzyma się zachmurzenie z poprzedniego dnia. Deszcz popada w Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu i Rzeszowie. Przelotne opady pojawią się też w Warszawie i Krakowie. Tam oraz w Białymstoku i Lublinie możliwe są przejaśnienia. Temperatura w całej Polsce wynosić będzie od 17 do 19 stopni.

Pogoda na weekend 15-16 maja. Bez upałów, z przelotnym deszczem

W kolejną sobotę i niedzielę termometry pokażą temperatury podobne do tych z piątku. W sobotę termometry wskażą od 18 stopni w Szczecinie i Gdańsku, przez 19 w centrum Polski, do 20 na południu i wschodzie. Na zachodzie i północnym zachodzie Polski spodziewany jest słoneczny dzień z niewielkim zachmurzeniem. Więcej chmur pojawi się nad resztą kraju. Deszczu mogą oczekiwać mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Białegostoku, Wrocławia, Kielc i Bydgoszczy.

W niedzielę nad nasz kraj napłynie nieco więcej chmur. Przebłyski słońca zobaczą mieszkańcy północnych i południowych krańców Polski. Przelotne opady spodziewane są natomiast w Białymstoku, Zielonej Górze, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi. Temperatury wyniosą od 16-17 stopni w Gdańsku i Szczecinie, przez 18-19 w centrum kraju, do 21-21 na wschodzie i południowym wschodzie.

