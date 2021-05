Pogoda. Gdzie jest burza? IMGW wydało alerty - burze z gradem, silny wiatr o prędkości do 90 km/h

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy pierwszego stopnia. Pojawią się burze z gradem i silny wiatr. Alarmy burzowe dotyczą południowo-wschodniej Polski.

Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami

Burze będą występować głównie na południowym wschodzie, gdzie ich przebieg będzie najgwałtowniejszy - z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h, a lokalnie nawet 90 km/h oraz opadami niewielkiego gradu o średnicy do 2 cm. Silne burze pojawią się w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim.

Burze mogą wystąpić również na zachodzie kraju. Jednak tutaj burze będą słabsze - z opadami deszczu do 15 mm i porywami wiatru do 70 km/h - informuje IMGW.

Na wschodzie kraju w pierwszej połowie nocy będą występować przelotne opady deszczu, które są związane z odsuwającym się na wschód ośrodkiem niżowym.

Synoptycy przewidują silny wiatr. W nocy będzie spokojniej

Porowy wiatru w większości regionów w Polsce nie powinny przekraczać 70 km/h, a opady deszczu 15 mm. Na południowym zachodzie wiatr będzie silniejszy. Może dochodzić do 80 km/h, a lokalnie nie można wykluczyć nawet 90 km/h. Silny wiatr możliwy jest również bez burz, a związane będą ze zwiększonym gradientem barycznym.

Alert pogodowy obowiązuje 7 maja od godziny 8 do godziny 20 tego samego dnia. Synoptycy nie przewidują burz 8 maja. W nocy nie będzie warunków do rozwoju nowych burz nad Polską. Jedynie początkowo na południowym wschodzie kraju mogą występować zanikające już burze, które powstały w ciągu dnia - podaje IMGW.