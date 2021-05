Lubelskie. Policja szuka zaginionej 50-latki z Biłgoraja. Po raz ostatni była widziana na dworcu

Renata Ostrowska po raz ostatni widziana była na dworcu w Kielcach, skąd miała udać się do Lublina busem, by następnie dojechać do Biłgoraja (województwo lubelskie). Kobieta nigdy nie dotarła do domu, a ostatni kontakt telefoniczny z zaginioną miał miejsce 1 maja.

REKLAMA

Lubelskie. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie i razem z policją prosi o pilną pomoc w poszukiwaniach.

Biała Podlaska. Agresywne psy z nieogrodzonej posesji pogryzły 10-latka

"Osoby posiadające informacje na temat miejsca pobytu zaginionej proszone są o powiadomienie Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju osobiście lub pod numerem telefonu 47 815 20 10. Informacje można również przekazać, dzwoniąc na numer alarmowy 997/112 lub kontaktując się z najbliższą jednostką policji, również anonimowo" - apeluje policja.

Lubelskie. Zaginęła 50-letnia Renata Ostrowska

RYSOPIS: zaginiona kobieta ma 173 centymetry wzrostu, posiada szczupłą sylwetkę, włosy czarne do ramion, uszy średnie, nos prosty, uzębienie - ukruszony górny ząb (dwójka).

UBIÓR: kurtka ortalionowa koloru szarego, spodnie dresowe koloru szarego lub czarnego, półbuty koloru czarnego.

Racibórz. W południe w całej Polsce na cześć zmarłego policjanta zawyją syreny

Wiadomość o zaginięciu pani Renaty trafiła również na profil Zaginieni - pomóżmy ich odnaleźć w mediach społecznościowych. Administratorzy zachęcają do kontaktu z policją pod numerem telefonu 47 815 20 10 bądź z najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu 112. Podają również mail, pod który można wysłać wiadomość anonimowo: zaginieni.pio@gmail.com.