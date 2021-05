Pogoda długoterminowa - kiedy będzie ciepło? Po weekendzie w niektórych miejscach nawet 30 stopni

Weekend majowy upłynął pod znakiem niskiej temperatury i opadów deszczu. Oczekiwane przez wielu Polaków upały mogą jednak wkrótce zawitać do naszego kraju. Jak podaje portal fanipogody.pl, z południa na nasz kontynent napływają gorące, zwrotnikowe masy powietrza, które już teraz przynoszą upały w niektórych europejskich krajach.

Pogoda długoterminowa. W środku tygodnia czeka nas "bomba ciepła"

Pierwsze oznaki zmiany pogody pojawią się już w najbliższą sobotę. Temperatura wzrośnie do poziomu 13 stopni w Krakowie i Wrocławiu. To jednak w niedzielę dojdzie do wyraźnego ocieplenia. Wlewające się do Polski ciepłe masy powietrza spowodują, że temperatura na zachodzie kraju sięgnie nawet 23-25 stopni. Nieco chłodniej będzie we wschodniej części kraju, gdzie termometry pokażą od 16 do 18 stopni.

Kolejne dni przyniosą ze sobą jeszcze cieplejszą pogodę. W poniedziałek słupki rtęci podskoczą we wszystkich częściach kraju. Temperatura w zachodniej i południowej Polsce wzrośnie do 26-27 stopni, a na pozostałym terenie Polski do 22, a nawet 24 stopni.

Portal dobrapogoda24.pl podaje, że ciepłej pogody należy spodziewać się również we wtorek i środę. To właśnie wtedy będziemy mieć do czynienia z "bombą ciepła", która może spowodować, że temperatura miejscami osiągnie lub przekroczy poziom 30 stopni. Największe szanse na upał wystąpią w zachodniej i południowej części Polski.

Pogoda długoterminowa. Po upałach możliwe gwałtowne burze

Na przełomie środy i czwartku może dojść do kolejnego ochłodzenia. Chłodna pogoda będzie dotyczyła przede wszystkim zachodniej Polski. W tym samym czasie temperatura na wschodnie wciąż będzie oscylować powyżej 20 stopni. Zetknięcie się ze sobą mas ciepłego i chłodnego powietrza może doprowadzić do silnych burz.

Aktualne prognozy wskazują, że w czwartek temperatura wyniesie od 10 stopni w województwie dolnośląskim i lubuskim do 23 stopni w województwie mazowieckim i podkarpackim. Z kolei w piątek temperatura może spaść nawet do jednocyfrowych wartości. Najchłodniej będzie w województwie wielkopolskim i lubuskim.

Pogoda długoterminowa ma charakter orientacyjny i jest obarczona dużą niepewnością.