Biała Podlaska. Agresywne psy z nieogrodzonej posesji pogryzły 10-latka

10-letni chłopiec z Białej Podlaskiej trafił do szpitala po tym, jak pogryzły go agresywne psy. Zaatakowały go, kiedy przechodził obok nieogrodzonej posesji. Właściciel zwierząt był w tym czasie nietrzeźwy.

4 Fot. KMP Biała Podlaska / biala-podlaska.policja.gov.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl