Do pierwszej tury rekrutacji zgłosiło się 35 chętnych osób, w tym trzy kobiety. Finaliści rekrutacji odpadli jednak na testach sprawnościowych.

Kraków ma dwóch nowych hejnalistów. Poszukiwania trwały pół roku

Krakowska straż pożarna tuż przed świętami Bożego Narodzenia rozpoczęła nabór na stanowisko hejnalisty w Wieży Mariackiej. Powodem rekrutacji było odejście na emeryturę Jana Sergiela, jednego z siedmiu dotychczasowych hejnalistów. Straż liczyła, że liczbę hejnalistów uda się jednak zwiększyć nie o jedną, ale o dwie osoby, informuje "Gazeta Krakowska".

Po drugiej rekrutacji dwóch mężczyzn dostało pracę hejnalisty. - Ciekawostką jest to, że jeden z panów, który został najwyżej oceniony, startował również w pierwszym, grudniowym naborze. To dowodzi, że warto nie poddawać się i dążyć do celu, pracować nad sobą, bo podczas pierwszego naboru żaden z kandydatów nie uzyskał tych minimalnych wskaźników - mówi Bartłomiej Rosiek, oficer prasowy krakowskiej straży pożarnej, cytowany przez TVN24.

Długa droga do bycia hejnalistą. Jak wygląda rekrutacja i praca na tym stanowisku?

Proces rekrutacyjny trwa kilka tygodni, ponieważ składa się z kilku etapów. Od kandydata na stanowisko hejnalisty oczekuje się polskiego obywatelstwa, pełni praw publicznych i wykształcenia co najmniej średniego lub średniego branżowego. W czasie rekrutacji sprawdzane są umiejętności gry na trąbce i kondycja fizyczna. Kandydat musi stawić się na przesłuchanie z własnym instrumentem. Na rozmowie kwalifikacyjnej ocenie poddawane są m.in. motywacja kandydata do podjęcia pracy oraz postawa wobec ludzi i radzenie sobie z przekazywanymi informacjami. Kandydat musi również poddać się badaniom lekarskim.

Hejnalista pracuje przez 24 godziny, a po takim dyżurze przysługują mu dwa dni przerwy od pracy. Na jednej zmianie pracuje dwóch hejnalistów, którzy pełnią służbę w niewielkim pomieszczeniu. Aby wejść na Wieżę Mariacką, muszą pokonać 272 schody.

Hejnał na Wieży Mariackiej słychać co godzinę

Hejnał na Wieży Mariackiej jest grany co 60 minut, o każdej pełnej godzinie, również w nocy. Melodia zawsze rozbrzmiewa na żywo, zatem trębacz musi 24 godziny czuwać na wysokości 54 metrów. Hejnaliści, aby nie zaspać, nastawiają budzik, by zagrać hejnał o wyznaczonej godzinie.

Hejnał z Wieży Mariackiej można usłyszeć codziennie o godzinie 12 w Programie I Polskiego Radia.

Hejnaliści w ramach swoich obowiązków udzielają również wywiadów na temat hejnału i Wieży Mariackiej oraz przyjmują do niej turystów. Ich zadaniem jest też zapewnienie oprawy muzycznej podczas ważnych uroczystości.

Hejnaliści grają hejnał mariacki na cztery strony świata: dla króla, dla burmistrza, dla przybywających do Krakowa gości oraz dla komendanta straży pożarnej. "Żeby słyszał, że pracujemy" - żartują hejnaliści.

Hejnał nie zawsze ma tę samą melodię. Śmierć Jana Pawła II hejnaliści uczcili pieśnią "Łzy matki". Natomiast w rocznicę śmierci Marka Grechuty z Wieży Mariackiej rozbrzmiewają jego utwory.

Pierwsze udokumentowane informacje o graniu hejnału pochodzą z 1392 roku, jednak legenda głosi, że w 1241 r. strażnik czuwający na wieży dostrzegł Tatarów i zaczął grać na alarm. Wtedy strzała z tatarskiego łuku przebiła mu gardło. Hejnalista zginął, a melodia raptownie się urwała. Do dziś, zgodnie z legendą, hejnaliści urywają graną przez siebie melodię.