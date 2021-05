Kanał Elbląski zablokowany. Wodniacy nie popłyną dalej. "Nie było tu jeszcze takiego wypadku"

Jak podaje tvn24.pl, od niedzieli zablokowany jest Kanał Elbląsko-Ostródzki. Jedna z największych atrakcji Warmii i Mazur została sparaliżowana, ponieważ z szyn wypadł wózek, na którym ciągnięty był stateczek pasażerski. Z tego powodu konieczne było spuszczenie wody z pochylni.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego upieramy się, by przewozić towary statkami?

Blokada Kanału Elbląskiego dzień po rozpoczęciu sezonu żeglugi

Inne jednostki, które były wówczas w kanale, utknęły, a z pokładów ewakuowano załogi i pasażerów. - Do tej pory nie było tu takiego wypadku. To precedensowa historia - powiedział dziennikarzom wodniak Piotr Salecki. Chociaż przyczyny nie są jeszcze znane, to według niego awarię mógł spowodować kamień czy gałąź, przez które koło wyskoczyło z szyny.

Wśród unieruchomionych jednostek znalazła się barka pana Romana, który chciał spędzić urlop z rodziną. - Poczuliśmy małe szarpnięcie. Nikomu nic się nie stało. Jednak to zniszczyło nasze plany. Od dwóch dni powinniśmy być na Jezioraku, a jesteśmy uwięzieni w kanale - dodaje.

Bogusław Pinkiewicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku przekazał, że być może usterkę uda się usunąć do niedzieli 9 maja. Informacje o przywróceniu żeglugi w kanale będą aktualizowane na stronach Wód Polskich. Na stronie Kanału Elbląskiego można przeczytać, że z powodu wystąpienia awarii zamknięte dla żeglugi zostają pochylnie Jelenie, Całuny, Oleśnica, Kąty i Buczyniec.

Przekop Mierzei Wiślanej na półmetku. Prace ruszyły po przerwie zimowej

Sezon żeglugi na kanale rozpoczął się niedawno, bo 1 maja - dzień później doszło już do awarii. Wcześniej inspekcja Technicznego Dozoru Transportowego przeprowadziła kontrole wszystkich pochylni i śluz. Sezon żeglugowy ma potrwać do końca września.

Kanał Elbląski jest unikalną na skalę światową budowlą hydrotechniczną - jest pomnikiem historii. Prace nad nim rozpoczęły się już w 1837 roku, a otwarto go w 1860 roku. Kanał Elbląski ma ponad 84 km długości i łączy najdłuższe jezioro w Polsce (Jeziorak) z Zalewem Wiślanym. System pięciu pochylni z tzw. suchym grzbietem polega na umieszczeniu jachtów czy statków na wózkach, a następnie przeciągnięciu ich po torowisku za pomocą stalowych lin.

Jelenia Góra. Mogliby szczepić kilka tys. osób tygodniowo. Nie mają czym