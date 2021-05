Parada Równości. Sąd zwrócił akt oskarżenia ws. profanacji mszy przez wyznawcę Kościoła Potwora Spaghetti

Sąd zwrócił do prokuratury akt oskarżenia w sprawie domniemanej profanacji mszy, która została przeprowadzona w czasie parady równości w Warszawie w czerwcu 2019 r. Powodem są wątpliwości sądu, co do działań prokuratury, która próbuje udowodnić, że podczas marszu doszło do obrazy uczuć religijnych oraz profanacji - na ołtarzu za ks. Niemcem znajdował się mężczyzna - wyznawca Kościoła Latającego Potwora Spaghetti.

7 Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl