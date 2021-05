Lubań. 24-latek brutalnie pobił swoją matkę. Zwolniono go z aresztu mimo orzeczonej niepoczytalności

Do brutalnego pobicia doszło we wtorek w dolnośląskim Lubaniu. 24-letni mężczyzna ciężko pobił swoją matkę - kobietę w stanie krytycznym przetransportowano do szpitala śmigłowcem LPR. Mężczyzna już wcześniej był agresywny, m.in. zaatakował metalowym prętem strażników leśnych.

