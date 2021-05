Poznań. Matka trzylatki przyznała się do zabójstwa córki. "Zbrodnia, o której nie sposób będzie zapomnieć"

Magdalena C. powiedziała w trakcie przesłuchania w prokuraturze w Poznaniu, że od wielu lat miała myśli samobójcze oraz samookaleczała się - informuje portal Onet.

Poznań. Magdalena C. złożyła wyjaśnienia w prokuraturze. "To zbrodnia, o której nie sposób będzie zapomnieć"

Magdalena C. miała zdecydować się na popełnienie zbrodni m.in. z powodu kłopotów finansowych. Kobieta mieszkała ze swoją matką. Magdalena C. miała wstydzić się przed nią z powodu braku pracy, który sprawiał, że nie mogła dokładać się do wspólnego budżetu.

- To zbrodnia, o której nie sposób będzie zapomnieć. Matka wyjaśniła podczas przesłuchania, że motywem jej działania były kłopoty finansowe i obawa o dalszy los jej córki - powiedział Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Poznań. Kobieta przyznała się do zabójstwa. Śledczy sprawdzą jej poczytalność

Przypomnijmy, że do zabójstwa trzyletniej dziewczynki z Poznania doszło we wtorek 4 maja. Około godziny 11 policjanci otrzymali informacje, że przy ulicy Winklera w Poznaniu doszło do zranienia dziecka. Dziewczynka została natychmiast przetransportowana do szpitala, jednak jej stan był zbyt ciężki. Trzylatka zmarła w szpitalu. Magdalena C. usłyszała zarzut zabójstwa i przyznała się do winy. Prokuratura złożyła wniosek o zastosowanie wobec niej tymczasowego aresztu. Śledczy będą wnioskować o przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej w celu ustalenia, czy kobieta była poczytalna.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania, pod numerem 116 123. Na stronie liniawsparcia.pl znajdziesz też listę organizacji prowadzących dyżury telefoniczne specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy dzieciom i młodzieży czy ofiarom przemocy.