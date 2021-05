Matura 2021. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

Jak wyglądała matura z matematyki w 2021 roku? Z jakimi pytaniami zmierzyli się tegoroczni maturzyści? Wiemy już, jak wyglądał arkusz egzaminacyjny oraz, które odpowiedzi są prawidłowe.

Matura 2021. Jak wyglądała tegoroczna matura z matematyki na poziomie podstawowym?

Tegoroczna matura odbyła się przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiedziało, że tegoroczne matury będą łatwiejsze niż rok temu. Wszystko z uwagi na konieczność nauczania zdalnego spowodowaną pandemią koronawirusa.

W tym roku maturzyści musieli zmierzyć się z 28. pytaniami zamkniętymi (z możliwością wyboru jednej z czterech poprawnych odpowiedzi) oraz z siedmioma pytaniami otwartymi. Uczniowie podczas matury 2021 z matematyki musieli m.in. obliczyć pole trójkąta prostokątnego, podać medianę ciągu liczbowego, rozwiązać nierówności, czy wykazać, że dla każdych trzech dodatnich liczb a, b i c takich, że a < b, spełniona jest nierówność.

Matura 2021. Matematyka - poziom podstawowy. Mamy prawidłowe odpowiedzi

Maturzyści ocenili tegoroczny egzamin z matematyki jako trudny. - Znajomi mówili - idź, bo będzie łatwa. Przeliczyłam się. Nawet mimo tego, że była większa ilość zadań zamkniętych. Liczyłam na zadania z równaniami, nierównościami i funkcję, ale ich było strasznie mało. Ta, której nie zdałam była łatwiejsza - powiedziała maturzystka Kasia z jednej z pułtuskich szkół średnich.

Jakie są prawidłowe odpowiedzi do pytań zamkniętych?

Zadanie 1. B

Zadanie 2. B

Zadanie 3. A

Zadanie 4. C

Zadanie 5. D

Zadanie 6. B

Zadanie 7. A

Zadanie 8. A

Zadanie 9. D

Zadanie 10. B

Zadanie 11. C

Zadanie 12. A

Zadanie 13. D

Zadanie 14. D

Zadanie 15. B

Zadanie 16. B

Zadanie 17. C

Zadanie 18. D

Zadanie 19. A

Zadanie 20. A

Zadanie 21. D

Zadanie 22. B

Zadanie 23. B

Zadanie 24. C

Zadanie 25. B

Zadanie 26. A

Zadanie 27. B

Zadanie 28. C

Matura 2021. Przecieki na maturze z matematyki

Wczoraj informowaliśmy o przeciekach na maturze z języka polskiego, do których doszło głównie w województwie podlaskim. Jak podaje portal edziecko.pl, prawdopodobnie doszło do takiej samej sytuacje również na tegorocznej maturze z matematyki. W środę rano na Twitterze pojawiło się zdjęcie z odpowiedziami do zadań zamkniętych. Porównując informacje ze zdjęcia do prawidłowych odpowiedzi z arkusza - można stwierdzić, że przeciek jest więcej niż prawdopodobny.

Po zakończeniu matury z matematyki zdjęcie zostało usunięte z Twittera. Część uczniów opuściła sale egzaminacyjne zaledwie 20 minut od momentu otwarcia arkusza CKE z matematyki.