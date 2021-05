Sondaż: Antyaborcyjna kampania za grube miliony nieskuteczna. "Społeczeństwo nie kupuje manipulacji"

Sondaż przeprowadziła pracownia IBRiS na zlecenie Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. 82,1 proc. badanych osób, które widziały antyaborcyjne billboardy, przyznało, że kampania nie zmieniła ich poglądów dotyczących aborcji. 6,7 proc. respondentów stwierdziło, że z powodu plakatów ich poglądy się zliberalizowały. Natomiast 8,6 proc. osób odpowiedziało, że nie ma w tej sprawie zdania. Zaledwie 2,6 proc. badanych przyznało, że pod wpływem billboardów ich poglądy stały się bardziej konserwatywne.

Sondaż: Antyaborcyjne billboardy nieskuteczne. "Społeczeństwo jest świadome"

Zobacz wideo Piekło kobiet. „Jeżeli chodzi o aborcję, to jesteśmy pod ścianą”

- Możemy śmiało stwierdzić, że kampania antyaborcyjna, która dosłownie zalała całą Polskę, jest nieskuteczna. Polskie społeczeństwo jest świadome i nie kupuje manipulacji dotyczącej aborcji - komentuje Aleksandra Magryta, koordynatorka Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem.

Aktywiski policzyły, ile milionów poszło na antyaborcyjne plakaty

Badanie dotyczy widocznych od kilku miesięcy billboardów ze zdjęciem noworodka i napisem "Mam 11 tygodni". Za szeroko zakrojoną kampanią stoi Fundacja “Nasze Dzieci - Edukacja, Zdrowie, Wiara", wspierana przez Wspólnotę Trudnych Małżeństw Sychar. Według wyliczeń domu mediowego Media People stworzonych z inicjatywy dwóch aktywistek - Martyny Kaczmarek i Pauliny Zagórskiej, "wartość kampanii fundacji Nasze Dzieci szacowana jest na ponad 970 tys. zł w listopadzie, w grudniu to ponad 3,9 mln zł. W styczniu mówimy o czterokrotnie wyższej sumie - ponad 12,3 mln zł". Jak zaznacza dom mediowy łączna kwota - 17,2 mln zł, to cena kampanii billboardowej przed rabatem. Do 1 lutego koszt kampanii mógł wynieść ok. 5,5 mln zł.

Billboardy "Kochajcie się mamo i tato" zalały Polskę. Kto za nimi stoi?

- Najboleśniejszym elementem tej kampanii billboardowej jest to, że promuje hospicja perinatalne, które w obecnym kontekście politycznym przedstawiane są nie jako alternatywa wobec możliwości wcześniejszego zakończenia ciąży, ale jako jej zamiennik. Nie zgadzamy się na odbieranie nam, kobietom, prawa do decydowania o swojej ciąży i losie swojej rodziny, nawet w zamian za najbardziej luksusowe hospicja. Chociaż i tak wsparcie być powinno, ale jako wybór, nie jedyna opcja - komentuje Kamila Ferenc, wicedyrektorka ds. programowych Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.