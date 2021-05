Śmiertelny wypadek na A4 w okolicach Krakowa. Duże utrudnienia w ruchu

Śmiertelny wypadek na obwodnicy Krakowa - do zdarzenia doszło ok. godziny 13 na 417 kilometrze autostrady A4 - węzeł Kraków Południe. Utrudnienia w ruchu drogowym mogą potrwać nawet do pięciu godzin, ponieważ zablokowane są oba pasy ruchu. Pojazdy po zderzeniu blokują przejazd w kierunku Rzeszowa.

