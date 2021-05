Do tragicznego wypadku doszło we wtorek na Lubelszczyźnie. Kierowca volvo staranował tam wiatę przy stacji paliw. Jak podają śledczy, ze wstępnymch ustaleń wynika, że chciał on wprowadzić pojazd w kontrolowany poślizg. Później nie udało mu się już nad nim zapanować. Pod wiatą siedziało dwóch mężczyzn - obaj zginęli.

