Matura 2021 - egzamin z matematyki. Arkusze i odpowiedzi pojawią się jeszcze dziś

Maturzyści od dwóch dni zmagają się z egzaminem dojrzałości. Mają już za sobą maturę z j.polskiego i matematyki. 6 maja uczniowie zmierzą się z maturą z j. angielskiego na poziomie podstawowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Matura w czasie pandemii. Szkoły są przygotowane? "Na sali gimnastycznej mieściło nam się 180 zdających. Teraz o połowę

Matura z matematyki. Arkusze i odpowiedzi

W środę, 5 maja o godzinie 9 tegoroczni maturzyści zmierzyli się z egzaminem dojrzałości z matematyki na poziomie podstawowym. W trakcie egzaminu mogli korzystać z udostępnionych zestawów wzorów matematycznych sporządzonych przez CKE. Tegoroczny arkusz egzaminacyjny z matematyki pojawi się na stronie CKE po godzinie 14. Będzie on dostępny na tej stronie: https://cke.gov.pl/.

Matura z matematyki składa się z 34 zadań. Egzamin ten można podzielić na dwie części. Są to zadania zamknięte jednokrotnego wyboru i zadania otwarte, przy ocenie których wymagane jest przedstawienie rozwiązania. Liczba punktów, którą można uzyskać na maturze z matematyki wynosi 50.

Matura z polskiego. Jej wyniki co roku przeczą prawidłom statystyki

W zadaniach maturalnych z matematyki coraz częściej pojawiają się zadania, w których maturzyści muszą przedstawić swój tok myślenia. Podstawowe zadania dotyczą obliczeń prawdopodobieństwa, objętości, czy współrzędnych. Uczniowie muszą też mierzyć się z rozwiązywaniem równań i nierówności.

Matury 2021. Kiedy wyniki matur?

Wyniki matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym poznamy piątego lipca. Uczniowie, którzy będą musieli poprawić egzamin w sierpniu, poznają wynik 10 września.

Matury 2021. Kiedy wyniki egzaminów? Odpowiadamy

Z uwagi na pandemię koronawirusa, egzaminy maturalne odbywają się w reżimie sanitarnym. Uczniowie, którzy wchodzą do szkoły, nie mogą mieć objawów koronawirusa, muszą zachować bezpieczny odstęp od innych osób oraz zasłonić usta i nos maseczką. Maseczkę można zdjąć tylko na czas zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Ponadto, uczniowie nie mogą wnosić do szkoły zbędnych przedmiotów oraz powinni być wyposażeni we własne przybory.