CKE: Będzie zawiadomienie w sprawie przecieku maturalnego. Co jeśli doniesienia się potwierdzą?

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zapowiedział, że złoży zawiadomienie na policję o podejrzeniu przecieków z matur. Wczoraj maturzyści zdawali język polski. CKE otrzymała kilka jednakowych informacji ze skanami z Google Trends. Widać na nich, że wczoraj przed godziną 8.00 na Podlasiu poszukiwana była fraza "ambicje Lalka". To kluczowe słowa, które pojawiają się w jednym z tematów rozprawki.

"Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągniecie zamierzonego celu" - taki temat na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa pojawił się na maturze 2021, o czym już rano można było przeczytać w mediach społecznościowych. Według Google Trends, narzędzia, które pokazuje częstotliwość wyszukiwania konkretnych fraz w sieci, po godz. 7 w województwie podlaskim wpisywano takie zapytania jak: "motyw ambicji", "Wokulski", czy "ambicja w lekturach".

CKE składa zawiadomienie. To nie pierwszy przeciek na Podlasiu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik powiedział, że są informacje, które wskazują na to, że przed godziną 9.00 ktoś mógł ujawnić tematy maturalne. - Ponieważ maturzyści zgłaszają taką wątpliwość, a i my mamy pewną wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście coś się nie zadziało, przygotowujemy dokumentację i złożymy zawiadomienie na policję - powiedział Marcin Smolik.

Szef CKE zapowiedział, że jeśli doniesienia się potwierdzą, to nie będzie unieważnienia egzaminu w całym kraju, a konsekwencje poniosą jedynie osoby ze szkoły, w której doszło do przecieku. "Jeżeli udałoby się zidentyfikować szkołę, której pracownik bądź dyrektor dopuścił się takiego czynu, to wtedy z rozkoszą unieważniam egzamin wszystkim zdającym w tej szkole" - powiedział Marcin Smolik.

CKE podobną sytuację odnotowała przed rokiem - także na Podlasiu - gdy tuż przed rozpoczęciem egzaminu z polskiego w Google wzrosła liczba wyszukiwań frazy "wesele elementy fantastyczne".