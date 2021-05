Powrót do szkół we wrześniu tylko dla zaszczepionych? Przemysław Czarnek odpowiada

Program szczepień przyspiesza, spada również liczba nowych zakażeń koronawirusem, a Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiedziało już powrót wszystkich roczników do szkolnych ławek. Trwają też badania nad szczepieniami dla dzieci i młodzieży, a zdaniem doradcy premiera profesora Andrzeja Horbana to właśnie w wakacje prawdopodobnie będzie można prowadzić akcję szczepienia osób niepełnoletnich. Nie oznacza to jednak, że we wrześniu do szkół wrócą tylko ci, którzy już się zaszczepili.

- Wydaje mi się, że nie będzie takiego obowiązku - tak jak w przypadku osób dorosłych. Ale to są tylko rzeczy, które mi się wydają, te decyzje nie zapadają w Ministerstwie Edukacji - mówił Przemysław Czarnek w "Sygnałach Dnia" Polskiego Radia. Polityk dodał, że jest ewentualny powrót do szkół tylko dla zaszczepionych uczniów to jedna z decyzji, które należą do służb sanitarnych.

Powrót do szkół wszystkich uczniów jeszcze w maju

Zgodnie z harmonogramem przywracania edukacji stacjonarnej, jeszcze w maju wszystkie roczniki zasiądą w szkolnych ławkach. We wtorek 4 maja do szkół wróciły dzieci z klas I-III w całym kraju, a od 17 maja w trybie hybrydowym do sal lekcyjnych wrócą również uczniowie z klas IV-VI i ze szkół ponadpodstawowych. 31 maja to natomiast data ostatecznego przywrócenia edukacji do takiego trybu, w jakim funkcjonowała przed pandemią. Nie będzie już zajęć hybrydowych, ale wszystkie dzieci wrócą do szkół. Minister Przemysław Czarnek zachęcał w rozmowie z PAP, aby ostatni miesiąc nauki był czasem przeznaczonym na odbudowanie relacji uczniów z rówieśnikami, a także nauczycieli z uczniami.

