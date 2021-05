Matury 2021. 5 maja uczniowie napiszą egzamin z matematyki

Egzaminy maturalne to najważniejsze egzaminy edukacyjne w życiu wielu uczniów. Tegoroczna matura jest tym bardziej stresująca, że odbywa się po roku zdalnej nauki.

5 maja 2021 roku startuje matura z matematyki i historii muzyki.

Matury 2021. Co zabrać ze sobą na maturę z matematyki?

Na maturę z matematyki każdy maturzysta powinien zabrać ze sobą długopis z czarnym tuszem, cyrkiel i linijkę. Na ten egzamin można wziąć ze sobą również kalkulator. Ponadto, maturzyści muszą mieć maseczkę, dzięki której zasłonią usta i nos oraz dowód osobisty, bez którego nie zostaną wpuszczeni na salę. Warto zabrać ze sobą również butelkę wody.

Przypominamy, że na salę nie można wnieść telefonów, tabletów i innych zbędnych przedmiotów. Warto jednak pamiętać o zabraniu obowiązkowych przyborów, ponieważ w dobie pandemii ich pożyczenie może być kłopotliwe.

Matury 2021. Zasady reżimu sanitarnego

Szkoły, które organizują egzaminy maturalne, muszą dostosować salę do wytycznych związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ławki w salach egzaminacyjnych muszą być oddalone od siebie o półtora metra. Taką samą odległość powinni zachować między sobą uczniowie, którzy oczekują na wejście do szkoły i na salę egzaminacyjną. Na teren szkoły nie mogą wejść rodzice - wyjątkiem są opiekunowie tych uczniów, którzy potrzebują pomocy przy poruszaniu się. Uczniowie, którzy wchodzą do szkoły, muszą zrobić to, zakrywając usta i nos, a maseczkę będą mogli zdjąć dopiero po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej.

Uczniowie powinni przynieść swoje przybory, ale szkoła, która zdecyduje się na wypożyczenie maturzystom przyborów, zobowiązana jest do przeprowadzenia dezynfekcji wypożyczanych przedmiotów.