Poznań. Trzylatka ugodzona nożem przez matkę. Dziewczynka jest w ciężkim stanie

Jak informuje portal codziennypoznan.pl, we wtorek 4 maja około godziny 11 policja otrzymała zgłoszenie, że na ulicy Winklera w Poznaniu doszło do ugodzenia dziecka nożem. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze ustalili, że trzyletnią dziewczynkę raniła jej 26-letnia matka. Kobieta była trzeźwa w chwili zatrzymania.

Poznań. Trzyletnia dziewczynka raniona nożem zmarła na stole operacyjnym

Ranne dziecko zostało przewiezione do szpitala w stanie ciężkim. Reporterka Polsat News dowiedziała się, że dziewczynki nie udało się uratować - zmarła na stole operacyjnym.

- Dziś około godziny 11 otrzymaliśmy zgłoszenie do awantury domowej na ulicę Winklera. Po dotarciu na miejsce okazało się, że 26-letnia matka ugodziła nożem swoją trzyletnią córkę. Z relacji sąsiadów wynika, że jest to normalna, wykształcona rodzina, a w mieszkaniu oprócz matki mieszka także babcia. Nikt z nich nigdy nie był karany, dlatego matka została zatrzymana do wyjaśnienia - przekazał portalowi rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, mł. insp. Andrzej Borowiak.

Rzecznik prasowy podał także na swoim Twitterze, że sprawą zajmują się policjanci z komisariatu Poznań Grunwald oraz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. RMF FM poinformowało, że w mieszkaniu, w którym doszło do tragedii, pracują policjanci i prokurator. 26-latka nie została jeszcze przesłuchana.

Osoby szukające pomocy mogą się także zgłosić do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na TEJ stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.