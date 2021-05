Racibórz. Nowe ustalenia: 40-letni zabójca policjanta miał na sobie strój przypominający mundur

Policja przekazała, że funkcjonariusze otrzymali dwa zgłoszenia o nietypowo zachowującym się mężczyźnie. Pierwsze dotyczyło osoby, która jechała samochodem i prawdopodobnie była pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Drugie dotyczyło mężczyzny, który przy ul. Chełmońskiego w Raciborzu próbował kontrolować samochody. Okazało się, że oba zgłoszenia dotyczą tej samej osoby.

Racibórz. Sprawca strzelaniny miał na sobie strój przypominający mundur

Mężczyzna ubrany w strój przypominający mundur policjanta miał podchodzić do kierowców i próbować z nimi rozmawiać. - Pojawił się na stacji benzynowej w stroju łudząco podobnym do policyjnego munduru. Tam zachowywał się dziwnie, a następnie wsiadł do prywatnego samochodu. Świadkowie nabrali podejrzeń, że może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków - mówi podinsp. Aleksandra Nowara w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Kolejne zgłoszenia dotyczyły próby kontroli samochodów przy ul. Chełmońskiego. Wezwani na miejsce funkcjonariusze szybko zlokalizowali sprawcę. Podjechali oznakowanym radiowozem i podeszli do niego.

- Kiedy poprosili go o dokumenty, wyciągnął broń i strzelił w kierunku policjanta, który mimo reanimacji, zmarł. Sprawca został ranny, ale na razie nie mam szczegółowych informacji na temat jego obrażeń, w asyście policjantów został zabrany do szpitala w Raciborzu - powiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka śląskiej policji Aleksandra Nowara. Dziennikarze lokalnych portali podają, że został on postrzelony w udo.

Eksplozja podejrzanego ładunku w samochodzie

Około godziny 13:00 przy samochodzie sprawcy operował robot pirotechniczny - w pojeździe znajdował się podejrzany ładunek. Kamera TVN24 zarejestrowała niewielką eksplozję. Nie wiadomo na razie, czy był to ładunek wybuchowy, czy został zneutralizowany przez robota.

Sprawcą jest 40-latek, który był już wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe. Lekarze mają teraz ocenić, kiedy policjanci będą mogli rozpocząć czynności z udziałem mężczyzny. Jeszcze we wtorek 4 maja zostanie mu pobrana krew pod kątem wykrycia substancji psychoaktywnych.

O zmarłym policjancie wiadomo, że miał 43 lata, był doświadczonym funkcjonariuszem i miał około 10-letni staż w policji. Rodzina zmarłego i jego partner z patrolu są pod opieką psychologa.

