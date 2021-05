Matura 2021: język polski. Gdzie szukać arkuszy maturalnych? [Arkusze i odpowiedzi]

Ruszył maturalny maraton, który potrwa do 20 maja 2021 r. Jakie pytania pojawiły się na tegorocznej maturze z języka polskiego 2021? Jaką są prawidłowe odpowiedzi? Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła arkusze egzaminacyjne najprawdopodobniej o godzinie 14:00. Można je znaleźć na stronie https://cke.gov.pl/.

Matura 2021: Język polski. Arkusz CKE z odpowiedziami

4 maja 2021 r. ruszyły matury! Absolwenci szkół ponadpodstawowych zmierzyli się dzisiaj z egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jakie były tematy podczas tegorocznej matury? Odpowiedzi na pytania z matury 2021 z języka polskiego na poziomie podstawowym będą dostępne jeszcze dziś. Zgodnie z przewidywaniami jednym z tematów była "Lalka" Bolesława Prusa. Jakie były tematy rozprawek na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym?

Uczniowie mieli do wyboru dwa tematy:

Temat 1: Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągniecie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 2: Miasto - przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem, uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Ziemi obiecanej" W. Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.

Po udostępnieniu arkuszy ruszy machina nieoficjalnych rozwiązań zadań, które pozwolą tegorocznym maturzystom poznać prawidłowe odpowiedzi oraz dadzą możliwość, by wstępnie obliczyć swój wynik. Oficjalne wyniki matur 2021 zostaną opublikowane w poniedziałek, 5 lipca 2021 r.

Matura z języka polskiego odbyła się we wtorek 4 maja o godzinie 9.00. To pierwszy egzamin, do którego podeszli w tym roku maturzyści. W kolejnych dniach odbędą się egzaminy pisemne z matematyki (5 maja) oraz języka obcego nowożytnego (6 maja). W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa nie będą przeprowadzane egzaminy ustne.

Matura z języka polskiego. W internecie o 7.00 pojawiły się pierwsze przecieki

Jak co roku, bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego, uczniowie zaczęli szukać w internecie podpowiedzi oraz pierwszych przecieków. W tym roku, zwłaszcza na Podlasiu, już o godzinie 7.00 zaczęto szukać informacji o motywie ambicji oraz Lalce.

W zeszłym roku doszło do podobnej sytuacji - również w województwie podlaskim. Ok. godziny 6.30 zanotowano znaczący wzrost wyszukiwań w Google frazy "wesele elementy fantastyczne". Sformułowanie to było fragmentem pytania maturalnego, które brzmiało "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Wesela", do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury".

W związku z zaistniałą sytuacją CKE złożyło w prokuraturze zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa podczas matur. Czy w tym roku będzie podobnie? Dowiemy się, gdy CKE opublikuje tegoroczne arkusze maturalne z języka polskiego.