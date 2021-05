Podlaskie. Sygnalizacja świetlna trafiła za kraty. Powód? Kradzieże

Jak podaje TVN Turbo, zakratowane sygnalizatory pojawiły się przy drodze numer 677 oraz na drodze numer 63 w okolicach Łomży województwie podlaskim. - Widział pan kiedyś taki aresztowany sygnalizator? - pytał reporter. - Nie. Nie widziałem. Nie wiem, po co takie rzeczy porobione są - odpowiadali kierowcy.

Województwo podlaskie. Zakratowane sygnalizatory "już nie giną"

Damian Wiśniewski z firmy Geobruk Tomasz Smolarczyk tłumaczy, że powodem takiego wyglądu sygnalizatorów są kradzieże kosztujących 500 złotych akumulatorów lub całych urządzeń. - Zabezpieczenie się sprawdza. Dzięki temu sprzęty już nie giną - mówi portalowi.

Chociaż kraty nie są grube, to konstrukcja jest solidna. Nawet po przewróceniu sygnalizatora trudno dostać się do akumulatora tego urządzenia.

"Droga donikąd" w Radzyniu Podlaskim za trzy mln złotych

Dziennikarze TVN Turbo w ostatnich dniach informowali również o "drodze donikąd" w Radzyniu Podlaskim w województwie lubelskim - zaprezentowali ulicę Przemysłową, która kończy się w polu. Nowa nawierzchnia, chodnik i latarnie kosztowały blisko trzy mln złotych. Do materiału odnieśli się już urzędnicy, którzy tłumaczyli, dlaczego droga została wybudowana właśnie w ten sposób.

Powodem miała być "zachęta do inwestowania w tym miejscu" oraz "rozszerzenie dzielnicy przemysłowej". W okolicy drogi znajdują się bowiem siedziby około 20 podmiotów gospodarczych. Jak dodaje lublin112.pl, pod koniec 2016 roku fabryka narzędzi chirurgicznych B.Braun zapowiedziała rozbudowę zakładu, jednak uzależniła to od zbudowania przez miasto drogi dojazdowej. Wysoki koszt budowy drogi ma być z kolei motywowany koniecznością przebudowania 140 m trasy, wybudowania skrzyżowania z rozjazdami i drogą gminną tak, by spełniać warunki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

