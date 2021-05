Majówkowe uderzenie Daniela. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i burzami, a nawet gradem

Jak informuje portal fanipogody.pl, Polska znajduje się pod wpływem aktywnego ośrodku niskiego ciśnienia nazwanego Daniel. To on przynosi deszczową pogodę.

Pogoda w majówkę. Deszcz, burze i wiatr

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami obowiązują w niedzielę na obszarze całej Polski, z wyjątkiem województwa zachodnio-pomorskiego, od godzin popołudniowych do wieczora. Najmocniej będzie padać w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Tam dla kilku powiatów wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.

Zobacz wideo Saharyjski pył nad Polską

IMGW wydaje ostrzeżenia

We wschodniej i centralnej Polsce dodatkowe mogą wstępować burze. Średnia prędkość wiatru będzie wynosiła 54 kilometrów na godzinę. "Głównym zagrożeniem w czasie burz będą intensywne opady deszczu osiągające 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h a w przypadku dobrze rozwiniętych struktur liniowych, lokalnie do 90 km/h. Prawdopodobny jest grad" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Portal fanipogody.pl, podkreśla, że mogą wystąpić nawet tornada.

W Sudetach obowiązują także ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Może tam spaść do 20 centymetrów pokrywy śnieżnej. IMGW ostrzega również przed gwałtownym wzrostem stanów wody i przekroczeniem stanów ostrzegawczych na południu kraju.