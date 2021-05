Prawosławni świętują właśnie Wielkanoc. Obchody zaczęły się o północy

W tym roku prawosławne Święta Wielkanocne przypadły cztery tygodnie po katolickich uroczystościach. W tym terminie obchodzą je nie tylko kościoły prawosławne, ale i inne chrześcijańskie religie wschodu, w tym egipscy Koptowie.

Egipt. Wielkanoc wiernych kościołów wschodnich. Fot. Nariman El-Mofty / AP Photo

Wielkanoc prawosławnych. Pół miliona osób w Polsce

Na świecie chodzi o kilkaset milionów osób. W naszym kraju ma być ich około pół miliona. Według szacunków kościoła prawosławnego w Polsce to około 450-500 tysięcy wiernych, hierarchowie nie zgadzają się z danymi GUS z ostatniego spisu powszechnego, w którym jako prawosławni zadeklarowało się 156 tys. osób. Jeśli chodzi o kościół greckokatolicki, według danych GUS wiernych w całym kraju jest około 50 tysięcy.

Prawosławni w Polsce, tak jak katolicy, w wielkanocną sobotę święcą pokarmy. W Wielką Sobotę także w chrześcijańskich kościołach wschodnich zaczyna się świętowanie Wielkiej Nocy. O północy odbywa się nabożeństwo, podczas którego płótno z wizerunkiem Jezusa Chrystusa złożonego do grobu przenoszone jest na ołtarz. Potem ma miejsce procesja, w czasie której obchodzi się cerkiew trzy razy. Po niej duchowny ogłasza Zmartwychwstanie Chrystusa - wyjaśniał Informacyjnej Agencji Radiowej Paweł Potoczny, proboszcz parafii grekokatolickiej w Cyganku.

Wierni wracają do domów o świcie, gdzie siadają często od razu do uroczystego śniadania. Podobnie jak katolicy, dzielą się podczas niego jajkiem. Wśród podobieństw kulinarnych dną z tradycyjnych potraw jest pascha, zwana też w północno-wschodniej Polsce paską. Święta Wielkanocne trwają trzy dni.

Andrzej Duda i jego żona Agata składają życzenia

Życzenia z okazji prawosławnych Świąt Wielkanocnych złożyła polska para prezydencka. "Z okazji Wielkanocy, święta świąt, składamy całemu duchowieństwu i wszystkim wiernym Kościoła prawosławnego, Kościoła greckokatolickiego i innych Kościołów wschodnich w naszym kraju najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to czas wielkiej radości i umocnienia duchowego, które płyn± ze zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem" - powiedział Andrzej Duda. Nagranie opublikowała Kancelaria Prezydenta.

Prezydent powiedział, że chce podziękować za wszystko, co kościoły wschodnie "wnoszą od tylu wieków do polskiej skarbnicy duchowej, kulturowej i społecznej". Para prezydencka wyraziła nadzieję, że "obecny trudny czas już niedługo odejdzie do przeszłości", a święta będą piękne i rodzinne, pomimo trudności, jakie niesie koronawirus. "Być może z powodu pandemii nie uda się spotkać w domowym gronie ze wszystkimi, którzy są bliscy państwa sercu. Połączmy się więc dobrymi myślami i ciepłymi uczuciami" - powiedziała Agata Duda.