Piła. Nastolatki kładły się na ruchliwej jezdni i pluły na przechodniów. Staną przed sądem

W ostatnich dniach w mediach pojawiło się nagranie, na którym widać jak nieletnie dziewczyny urządziły sobie zabawę kładąc się na jezdni jednej z najbardziej ruchliwych ulic Piły. Ta sytuacja nie była jednak jedynym wybrykiem, którego dopuściły się nieletnie. "Funkcjonariusze Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii niezwłocznie ustalili personalia dziewczyn, które stwarzały zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Jak się okazało, opublikowany w internecie film nie był tylko jednorazowym incydentem" - poinformował sierż. Wojciech Zeszot z Komenda Powiatowa Policji w Pile.

REKLAMA

Zobacz wideo Zielona Góra. 32-latek przyłapany na gorącym uczynku, gdy próbował włamać się do lodziarni

Nastolatki chciały również kraść

Dziewczęta w wieku od 11 do 13 lat wykazywały wysoki stopień demoralizacji. Nieletnie m.in., używały słów wulgarnych i obraźliwych w stosunku do przypadkowych osób, pluły na przechodniów, spożywały alkohol, a także wchodziły bez pukania do przypadkowych domów i pod pretekstem skorzystania z toalety zamierzały dokonać kradzieży.

"Zebrany przez policjantów materiał ujawnił także, że związane ze sprawą nieletnie sprawiały szereg problemów wychowawczych w szkołach. Wobec jednej z nich prowadzone jest odrębne postępowanie w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej pracownika oświaty. Cała siódemka za swoje zachowanie odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich, który zadecyduje o zastosowaniu wobec nich odpowiednich środków wychowawczych" - podkreślił sierż. Wojciech Zeszot.