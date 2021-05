Pogoda na dziś - wtorek, 4 maja. Będzie cieplej, ale możliwe przelotne opady deszczu

We wtorek w większości kraju będzie dość pogodnie - padać będzie tylko w dwóch województwach. Wiatr umiarkowany w całej Polsce.

Temperatura w Polsce. Nawet do 15 st. na południu kraju

We wtorek 4 maja najwyższą temperaturę wskażą termometry na południu kraju. Najcieplej będzie we Wrocławiu, Katowicach oraz Krakowie - tam termometry pokażą 15 stopni. W Warszawie będzie przeważnie słonecznie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Tyle samo pokażą termometry w większości kraju, czyli w Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Lublinie oraz Rzeszowie. Gdzie będzie najchłodniej? Na zachodzie i północy Polski. W Szczecinie i Zielonej Górze termometry pokażą 13 stopni. Tyle samo będzie również w Gdańsku i Białymstoku.

Pogoda na wtorek 4 maja. Zaświeci słońce i pojawią się chmury

Za nami dość ciepła noc - w większości miejsc w Polsce, w tym w Warszawie, Poznaniu, Krakowie Wrocławiu - termometry wskazywały ok. 7-8 st. Celsjusza. W Białymstoku termometry wskazywały 5 st. Celsjusza, w Zielonej Górze i Łodzi 6 st. Celsjusza. Co będzie nas czekać w ciągu dnia? W części kraju możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Popada w województwie zachodniopomorskim oraz lubuskim. W pozostałych miejscach w Polsce synoptycy wskazują na dużo słońca i pojawiające się od czasu do czasu zachmurzenia. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni.

Od środy 5 maja możemy spodziewać się kolejnego załamania pogody. Według synoptyków będzie ciepło, ale popada w całej Polsce.