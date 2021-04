"Majówka zapowiada się przeważnie pochmurnie, okresami będą występować opady deszczu, w niedzielę także burze" - podaje IMGW.

REKLAMA

Zobacz wideo Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny"

Sobota 1 maja. Najlepsza pogoda w majówkę

Ci, którzy planują podróże i wycieczki piesze lub rowerowe, zdecydowanie powinni skorzystać z sobotniej pogody. Choć zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, to opadów deszczu można spodziewać się jedynie na południu kraju. Rano, na Pomorzu, Mazurach i Podlasiu, synoptycy prognozują miejscami spadek temperatury powietrza do -2 stopni, na pozostałym obszarze temperatura od 1 do 7 stopni. W ciągu dnia temperatura od 10 do 17 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Pogoda na majówkę. W nocy z soboty na niedzielę do Polski wkroczy wir niżowy

W niedzielę i poniedziałek pogorszenie pogody. Będzie padało

Niedziela 2 maja będzie pochmurna, z opadami deszczu. Na południu i wschodzie wystąpią nawet burze. Rano ciepło - od 4 do 8 stopni, a na południowym wschodzie od 9 do 14 stopni. W ciągu dnia na północnym zachodzie będzie od 8 do 14 stopni oraz od 15 do 21 stopni na południowym wschodzie.

Akcja "Zaszczep się w majówkę". Gdzie staną mobilne punkty szczepień?

Poniedziałek 3 maja będzie pochmurny i pojawią się przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie. Przejaśni się na południu i nie będzie padać, ale zrobi się chłodniej. Nad ranem temperatura powietrza wyniesie od 3 do 5 stopni, a w ciągu dnia od 8 do 16 stopni. Należy spodziewać się silniejszego wiatru.