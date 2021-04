Koniec z anonimowością policjantów podczas demonstracji. Będą identyfikatory

Główną przyczyną wprowadzenia identyfikatorów są problemy z ustalaniem tożsamości policjantów, którzy w czasie demonstracji dopuszczają się łamania prawa.

Policjanci łamali prawo na demonstracjach. Już nie będą anonimowi

Wprowadzenie identyfikatorów dla policjantów wiąże się z trudnościami w ustalaniu tożsamości tych, którzy dopuszczają się działań niezgodnych z prawem. Jak podaje dziennikarz RMF FM, "identyfikatory na mundurach policjantów zabezpieczających demonstracje będą obowiązkowe".

Trwają prace nad wprowadzeniem identyfikatorów. Rozważane jest wprowadzenie ich w jednym z wybranych wariantów - tabliczka lub taśma z imieniem i nazwiskiem funkcjonariusza policji, lub specjalne oznaczenia cyfrowe, które pomogą w identyfikacji policjanta.

Do dziś nie ustalono tożsamości policjantów, którzy ubiegłego roku na stacji metra Warszawa-Stadion bili pałkami uczestników Marszu Niepodległości 11 listopada. "Ci funkcjonariusze są w mundurach i kaskach i do niczego się nie przyznają" - podaje RMF 24.

Podobna sytuacja miała miejsce na proteście w Warszawie, który odbył się tuż po przewiezieniu do aresztu aktywistki Margot. Uczestnicy twierdzili, że policja używała wobec protestujących przemocy. Z kolei policja alarmowała, że tłum jest agresywny. "Policja siłą usunęła aktywistów. Mnie przepychano, chociaż pokazywałem legitymację poselską. Siła staje się jedynym argumentem władzy" - relacjonował poseł Lewicy Maciej Gdula.

- W momencie, gdy mamy do czynienia z agresywnym zachowaniem, musimy działać. Mamy do czynienia z osobami zachowującymi się agresywnie. Tłum zaatakował policjantów, zaatakował radiowóz, ten radiowóz został uszkodzony, co widać m.in. na nagraniach - bronił, w rozmowie z Gazeta.pl, agresywnego zachowania policjantów nadkom. Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji.

